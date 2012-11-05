〔港报社评〕奥罗恶斗无人稳胜四摇摆州左右大局--信报11月5日

美国总统大选进入倒数48小时,奥巴马与罗姆尼的支持率差异很微,胜负关键,如今大有系于4个摇摆州结果之势.民调显示,奥巴马在俄亥俄州和维吉尼亚州轻微领先;罗姆尼则在科罗拉多州取得微弱优势,二人于佛罗里达州的支持率打成平手,双方埋身恶斗,迄今无一人敢言稳胜.

很明显,奥巴马连任最大的失败风险,在于国内失业严重.虽然最近经济复苏步伐有转稳之势,上周公布10月非农业就业人数增加约17万人,但失业率仍高处7.9%,因而罗姆尼上周在俄亥俄州拉票演讲,即多次强调美国迄今仍有2,300万人处于失业状态.

以当前失业规模衡量,即使每月能够新增17万个工作岗位,要把失业率降至7%以下水平,恐怕起码也需2年时间;在分配方面,美国人平均周薪4年来由约750美元,上升至约815美元,但扣除通胀因素累积,收入其实有减无增,难怪人心思变.

自二战以来,没有一位总统能够在失业率逾7.4%以上赢取连任.但不论谁人当选,美国目前的经济困境和结构性改革,一切难题肯定不会倏然消失.可以说,奥巴马当选,罗斯福式的改革和政策得以延续;若罗姆尼当选,政府干预经济的力度,包括货币量化宽松政策恐怕会受到节制,而弱化政府角色,却追求军事强大以维护美国王国利益的主张,预料成为政策性的方向.