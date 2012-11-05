〔港报社评〕奥罗恶斗无人稳胜四摇摆州左右大局--信报11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
美国总统大选进入倒数48小时,奥巴马与罗姆尼的支持率差异很微,胜负关键,如今大有系于4个摇摆州结果之势.民调显示,奥巴马在俄亥俄州和维吉尼亚州轻微领先;罗姆尼则在科罗拉多州取得微弱优势,二人于佛罗里达州的支持率打成平手,双方埋身恶斗,迄今无一人敢言稳胜.
很明显,奥巴马连任最大的失败风险,在于国内失业严重.虽然最近经济复苏步伐有转稳之势,上周公布10月非农业就业人数增加约17万人,但失业率仍高处7.9%,因而罗姆尼上周在俄亥俄州拉票演讲,即多次强调美国迄今仍有2,300万人处于失业状态.
以当前失业规模衡量,即使每月能够新增17万个工作岗位,要把失业率降至7%以下水平,恐怕起码也需2年时间;在分配方面,美国人平均周薪4年来由约750美元,上升至约815美元,但扣除通胀因素累积,收入其实有减无增,难怪人心思变.
自二战以来,没有一位总统能够在失业率逾7.4%以上赢取连任.但不论谁人当选,美国目前的经济困境和结构性改革,一切难题肯定不会倏然消失.可以说,奥巴马当选,罗斯福式的改革和政策得以延续;若罗姆尼当选,政府干预经济的力度,包括货币量化宽松政策恐怕会受到节制,而弱化政府角色,却追求军事强大以维护美国王国利益的主张,预料成为政策性的方向.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。