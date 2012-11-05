〔港报社评〕林奋强休假,从政律己以严--经济日报11月5日

行政会议成员林奋强遭廉署调查,港府接受他休假申请.外界热谈他若请辞,会否对港府造成较小损害.不论如何,市民对公职人员操守要求日高,港府固要考虑加强品格审查,有心从政者更须做好被置于显微镜下的准备.事情至此,实有三方面影响.

其一,是林奋强本身,其政治前途固可能告终,还可能面对司法后果,此外界难以预料,将由廉署找出真相.

其二,是冲击政府威信.希望强势领导的新政府在考虑到管治团队已连番出事,甚至有前发展局局长麦齐光下马的震荡,实不愿短期内再有高层成员堕马,故希望先以休假方式冷处理,容后再按事态变化低调跟进,此不难理解.然而,政治讲究的是观感与印象,高官连番出事,部分更涉嫌违法,不论最终是否有罪,肯定对政府威信已一再扣分.

其三,不利港府吸引人才效力.市民对公职人员的操守要求正与日俱增,加上近年确有不同的最高层官员接连在品行上,令公众连番失望痛心,市民与舆论遂已不只将从政者置于放大镜下观察,简直是放于显微镜下严看,令官员承受沉重压力,恐怕亦使有意从政者三思.

然而,政治现实如此,港府便应认真检讨是否需要加强高官的品格审查,以免一再出现令市民失望、政府尴尬之事.有意从政者更要律己以严,准备接受公众与舆论细察监督,如此方能珍惜公众或政府给予的服务社会、施展抱负的机会,做到利人利己利社会.