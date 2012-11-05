《香港报摘》--其他报纸重要消息11月5日

* 明报:

--上海房地产开发商旭辉(新上市编号"0884")下周开始招股.市场消息指,公司拟集资15.6亿港元至23.4亿港元.

* 星岛日报:

--政府推行措施重击楼市,普遍仍未鼓动起买家入市意欲,令过去两天(3日、4日),大型屋苑交投量,较上周进一步回落,跌幅逾三成,超过10个指标屋苑交投近乎零.

--今年住宅楼宇动工及落成量向升,首九个月住宅动工量累计13,000多个单位,落成量6,120多个,数字反映落成量大幅增长中.另外,10月楼宇成交量11,900多个,按月升两成,楼市动工及成交均表现活跃.

--据了解,中、港证监研究确立"基金互认"制度,双向承认基金产品及发行资格,料有助吸引更多A股基金及人民币产品登陆香港.消息透露,日后获准在港销售的人民币产品料有更多选择,因中港监管部门正积极研究基金互认制度.

* 苹果日报:

--外汇基金第二季度投资亏损63亿港元,但金融管理局副总裁余伟文相信,第三季外汇基金投资收入会录得正数,而四季仍有很大不明朗性,故只能期望全年可取得正数.

--中央证券登记董事总经理锺绦虹相信,明年很大机会有人民币首次公开招股(IPO)登场,若中证监改例批准H股在境外发行人民币股票,更很大可能会由H股先开先河.

* 东方日报:

--消息透露,有市场人士关注到现时新股定价日与挂牌日,一般相隔约五个工作日.港交所正初步研究可否缩短新股定价日与挂牌日的时间差距,即变相加快上市时间,增加本港在新股市场的吸引力及竞争力,但目前没有最终定案.

--阿里巴巴集团旗下淘宝网2008年进军本港市场.淘宝海外业务部成员表示,本港及大中华地区C2C拍卖网站,以至淘宝旗下天猫(tmall)一类B2C网站的潜在市场依然处高速增长期,又认为内地主要对手加入本港市场,将有助本港网购业务进一步普及.

--消息透露,南韩最大汽车零部件公司万都(Mando),上周已通过上市聆讯,最快本月招股,集资约16亿港元.

* 文汇报:

--比亚迪(1211.HK)在北京联手国家开发银行,推出"零元购车"方案,以推广其电动公交车K9和电动出租车e6,国开行将为比亚迪电动汽车"零元购车"方案提供融资支持.但市场预计合作的额度将会达到上百亿元人民币.

--内地房地产开发商--碧桂园(2007.HK)公布,今年首10个月实现合同销售金额约360亿元人民币,合同销售建筑面积约591万平方米,另有已认购未签约金额约38.3亿元人民币.

* 大公报:

--中国海外(0688.HK)华东区董事兼营销总监周园预料,华东区全年销售额可达250亿元人民币.

--中国建筑(3311.HK)投资关系主管周志轲透露,公司今年目标BT(建筑—转移)项目合同签约额150亿元人民币,首九个月已完成120亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]