〔香港个股〕招商局国际一名机构股东寻求减持高至逾9亿港元股份--销售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月5日电---据路透周一获得的销售文件显示,招商局国际(0144.HK)一名机构股东寻求减持高至逾9亿港元的股份.
招商局国际主要在中国从事港口业务.销售文件显示,公司一名未具名的机构股东按每股24.2-25.1港元,初步拟配售2,700万股股份,并视乎市场反应可额外配售多950万股股份,使筹资额最终达8.8-9.2亿港元.
配售价较招商局国际周一收市价25.9港元,折让3.1-6.6%.中国国际金融负责是次配售安排.
招商局国际此前称,旗下深圳A+B股公司--中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ将以介绍方式在香港上市,以将其全部B股变更为H股.如若最终实施,中集集团将成为首家A+B转A+H上市公司.[ID:nSH0112875]
该股周一收跌1.15%,过去一个月累计涨9.6%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。