〔香港个股〕招商局国际一名机构股东寻求减持高至逾9亿港元股份--销售文件

路透香港11月5日电---据路透周一获得的销售文件显示,招商局国际(0144.HK)一名机构股东寻求减持高至逾9亿港元的股份.

招商局国际主要在中国从事港口业务.销售文件显示,公司一名未具名的机构股东按每股24.2-25.1港元,初步拟配售2,700万股股份,并视乎市场反应可额外配售多950万股股份,使筹资额最终达8.8-9.2亿港元.

配售价较招商局国际周一收市价25.9港元,折让3.1-6.6%.中国国际金融负责是次配售安排.

招商局国际此前称,旗下深圳A+B股公司--中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ将以介绍方式在香港上市,以将其全部B股变更为H股.如若最终实施,中集集团将成为首家A+B转A+H上市公司.[ID:nSH0112875]

该股周一收跌1.15%,过去一个月累计涨9.6%.(完)