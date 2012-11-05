〔中港个股〕中信证券称完成收购里昂证券余下80.1%股份,作价9.42亿美元

路透香港11月5日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周一公告称,完成收购法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)旗下里昂证券(CLSA)余下的80.1%股份,令里昂证券成为中信证券全资拥有子公司.

中信证券在一份与法国农业信贷银行的联合声明中指出,未来中信证券及旗下中信国际,将与里昂证券在总体经济、股市、信用以及资本市场与并购谘询等平台进行合作,共享资源.

中信证券今年7月宣布将以12.52亿美元,两阶段收购里昂证券.以中信证券国际先期支付3.1032亿美元以完成里昂证券19.9%股权收购的交割,该部分交易已经完成.之后,在完成后续交易相关的内部及外部审批程序的基础上,以9.4168亿美元完成里昂证券剩余80.1%股权的收购.[ID:nSB1679730]

里昂证券是亚洲领先的独立经纪及投资集团,目前在亚洲及伦敦,纽约等地拥有逾1,500名专业人员.2010年和2011年公司分别实现收入7.61亿美元和7.39亿美元,2010年实现净利6,100万美元,去年则亏损1,000万美元.

中信证券一直在寻求海外扩张,在放弃与美国原第五大投行贝尔斯登的合作后,中信证券两年多前又与法国农业信贷洽谈战略合作事宜.中信证券原本计划以3.74亿美元收购法国农业信贷旗下里昂证券和盛富证券(Cheuvreux)各19.9%股权,但今年3月双方宣布,继续洽谈中信证券全购里昂证券事宜,盛富证券收购计划取消.

中信证券、海通证券(600837.SS)(6837.HK)及中国国际金融公司等国内大型券商一直致力于海外扩张.中金公司则积极在美国、欧洲等地设立分公司,而海通证券收购了香港大福证券(0665.HK),现更名为海通国际.(完)

浏览中信证券其他新闻,请点选[6030.HK-CMN]