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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 07:50 BJT

〔香港个股〕中粮控股拟进行10:3供股,筹高至44.85亿港元

路透香港11月6日电----中国大型综合农产品及食品加工企业--中国粮油控股(0606.HK)宣布,拟按10:3比例进行供股,每股供股价为3.39港元,集资最多44.85亿港元,所得资金拟用于赎回可换股债券所需资金,及一般营运资金.

中粮控股的供股价较公司周一收盘价4.94港元折让31.4%;供股的基准为每持有10股现有股份的股东,可获发三股供股股份,筹资41.07-44.85亿港元(未扣除开支).

公司周一晚间公告称,估计赎回可换股债券所需金额共约40.13亿港元.其控股股东中粮香港及旗下两家全资附属公司已承诺参与供股.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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