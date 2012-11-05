〔香港个股〕中粮控股拟进行10:3供股,筹高至44.85亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月6日电----中国大型综合农产品及食品加工企业--中国粮油控股(0606.HK)宣布,拟按10:3比例进行供股,每股供股价为3.39港元,集资最多44.85亿港元,所得资金拟用于赎回可换股债券所需资金,及一般营运资金.
中粮控股的供股价较公司周一收盘价4.94港元折让31.4%;供股的基准为每持有10股现有股份的股东,可获发三股供股股份,筹资41.07-44.85亿港元(未扣除开支).
公司周一晚间公告称,估计赎回可换股债券所需金额共约40.13亿港元.其控股股东中粮香港及旗下两家全资附属公司已承诺参与供股.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。