《香港报摘》--其他报纸重要消息11月6日

* 明报:

--第16届北京香港经济合作研讨洽谈会开幕,今年北京共准备了269个对港重点招商项目,涉及金额逾7,700亿元人民币,覆盖金融、专业服务、交通等多个项目.

* 星岛日报:

--市场消息指,华懋集团周一放售旗下四个屋苑的数百个车位,单日速售逾300个,几近全数由投资者承接,更有至少五组内地客,各斥资约400万港元连购10个车位,反映热钱转移非住宅市场.

--中、港证监拟确立"基金互认"制度,促进两地基金产品和资金互通.财经事务及库务局长陈家强表示,正就互认安排与中证监展开初步研究,但强调研究属初步阶段.

--本财政年度第三季度再有两幅土地于本月底招标,包括可建豪宅的沙田九肚第56A区地、以及西贡沙角尾限量地.因应近期政府推出压制楼市措施,部分业界轻微调低地皮估值约半成至一成,料两地可为库房带来约25亿港元进帐.

* 苹果日报:

--北京首都国际机场(0694.HK)正就是否参与北京第二机场建设,进行可行性研究.摩根大通报告指,若首都机场参与第二机场项目,摩根大通料或会涉及投资金额350亿元人民币,投资期摊分于2013至2018年.

--金鹰商贸(3308.HK)大股东王恒,以私人持有的控股公司,近日在场内连续买入春天百货(0331.HK)股份,令持股量高达7.05%,一跃成为第二大股东.消息指,王恒有意进一步合作,认为春天百货与金鹰在市场定位及地域分布可互补不足.

* 东方日报:

--中信泰富(0267.HK)旗下的中信国际电讯(1883.HK),在继续与英国大东电报(CWC)磋商收购澳门电讯(CTM)51%股份的同时,亦正考虑向CTM的其他股东购入其他持股.

--全球最大旅行箱包生产商--新秀丽(1910.HK)公布,至今年9月底止第三季销售净额按年增12.7%,计及汇兑影响,综合销售净额按年增7.3%至4.51亿美元;撇除汇兑影响,第三季亚洲销售净额按年增18.9%至1.82亿美元,北美洲增17.5%至1.17亿美元.

* 文汇报:

--花样年(1777.HK)公布,10月份实现合同销售金额约7.59亿元人民币,销售面积约10.78万平方米,按年增长分别为56%和38%.截至10月底止累计实现合同销售金额约61.93亿元人民币,达全年销售目标约89%.

* 大公报:

--财经事务及库务局副局长梁凤仪透露,继央企宝钢后,发改委已另批四家企业来港发行人民币债券,目前相关工作仍在进行中.

--凯德商用6813.HK在内地发展进取,目前共有59个购物中心.总裁林明志表示,无惧内地经济放缓,有信心盈利持续增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 屈桂娟

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]