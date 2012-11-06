版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 6日 星期二 09:39 BJT

〔香港股市〕开低,受累于汇丰控股下跌

路透香港11月6日电---香港股市周二开盘下滑,受累于恒生指数权重股汇丰控股(0005.HK)下跌2.3%,此前该欧洲最大的银行称,触犯美国反洗钱规定的罚款,可能使汇控付出远高于15亿美元的代价,而且可能遭到刑事罪名起诉[ID:nST0571247].

恒生指数.HSI开盘下滑0.2%,报21,960点.恒生国企指数.HSCE上涨0.5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐