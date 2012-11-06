〔香港股市〕开低,受累于汇丰控股下跌

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港11月6日电---香港股市周二开盘下滑,受累于恒生指数权重股汇丰控股(0005.HK)下跌2.3%,此前该欧洲最大的银行称,触犯美国反洗钱规定的罚款,可能使汇控付出远高于15亿美元的代价,而且可能遭到刑事罪名起诉[ID:nST0571247].
恒生指数.HSI开盘下滑0.2%,报21,960点.恒生国企指数.HSCE上涨0.5%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。