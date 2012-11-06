〔香港股市〕开低,受累于汇丰控股下跌

路透香港11月6日电---香港股市周二开盘下滑,受累于恒生指数权重股汇丰控股(0005.HK)下跌2.3%,此前该欧洲最大的银行称,触犯美国反洗钱规定的罚款,可能使汇控付出远高于15亿美元的代价,而且可能遭到刑事罪名起诉[ID:nST0571247].