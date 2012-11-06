〔港报财经评论〕汇市无定向混乱--信报11月6日

汇市无定向混乱/ 习广思

欧洲再现希腊问题,美国大选在即,中国领导层神秘换届周四揭盅,本周市场充满许多不明朗因素,投资者应抱着双手在旁观战,最大理由是股市已上升多时,乐观预期悉数反映,是时候停下来审察时势.这是一次没有热情的大选,相信谁人胜出,对股市也不会产生覆天翻地的转变,但如果奥巴马胜出,仍会对医药、新能源股较有利,却会延续过去四年的宿命,金融股应该无运行.恒指调整予人高位震荡之感,开市后一度倒升,及后反覆回落,收报22,006点,下跌104点,险守22,000点关口.大市成交额517亿港元,沽空比率9.6%.蓝筹股表现欠焦点,倒是地产股上周急跌后,似有补裂口之势.

无疑港府出招打乱发展商推盘计划,但昨日王震宇分析指出,八大地产商在辣招下会流失两年内的利润,相当于3.5%-6%股价跌幅,也意味着上周大调整,大致已反映相关负面消息,相对中资股高位回吐压力,地产股短期不失可以泊一泊的码头呢.个股炒作亦不乏理由,比亚迪电子(0285.HK)升22.8%,富士康(2038.HK)升31.9%,保利协鑫(3800.HK)升7%.落后民企残股东岳(0189.HK)升5.2%,永晖(1733.HK)升5.4%.汇控(0005.HK)公布季绩,"炒房"有所作为,GBM税前利润为22.47亿美元,较去年上升1.23倍,但受到英美两项拨备拖累,利润低于预期,伦敦股价下跌.这个世界不止有货币战,眼下金融战、贸易战,背后均反映各国为自身利益而发动保护主义,环球金融已告别黄金时期,汇控应否继续看好?

来到政治超级周,已经淡静多时的汇市,在上周再起波澜,各位关注热钱的投资者留意.全球汇市究竟发生什么事情?美汇指数在7月24日见84.1后回软,跌到9月14日78.6后,即联储局推QE3前,然后进入横行状态,10月中再见79后,出现一个"死亡交叉",但美汇指数及后回升,上周五升穿80水平.相反,在同一个时期内,金价急升至9月中,及后在1800美元前争持,屡攻不破后,10月初率先回落,上周五急挫,钱作怪,主要是美元作怪.情况反映金汇两市,在QE3推出前率先炒作,但QE3力度每况愈下,加上其他央行争相将货币贬值,美元因QE3出现净短仓情况可能只属短暂.

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欧罗淡友暂占上风/ 苏子

昨天欧洲入市后,欧罗兑美元已失守近期的反覆区底部的1.2802关键支持,暂时最低曾见1.2776.昨晚欧罗兑美元的收市价十分重要,如昨晚汇价能以接近全日低位收市,预料对汇价的短期走势将构成沉重的沽盘,以及继续往下寻底.反之,若能止跌回稳并返回昨天亚洲市的开市价附近,将有利欧罗兑美元今天以大阳烛回升,并在日线图呈现一组利好后市的早晨之星形态,同时确认昨天的破位为假突破的走势陷阱,稍后将保持最近个多月来的上落市走势模式.

目前欧罗汇价受到希腊国会改革事宜,以及预算问题进行投票表决的不明朗因素影响,虽然市场已预期这些表决结果最终可获通过,但始终仍是不明朗因素,因此令看淡的投资者有机可乘,并趁着目前欧罗兑美元处于偏弱势头而成功把汇价推低至1.28关口以下.若昨晚欧罗兑美元一直乏力返回1.2810即市阻力以上收市,反映看淡的投资者已再次主宰市场,故看好的投资者宜暂时止蚀离场.上周五美元兑日圆曾突破今年6月25日的80.62高位,可惜破位后仅多升5点子,至80.67高位便乏力再升,表现令不少看好者大感失望.目前美元兑日圆的10天SMA支持已成为汇价的短期重要好淡判别位,如汇价稍后一直未见再次挑战上周五的高位,反而更显着跌破10天SMA支持收市,预料稍后汇价将下破上月30日的79.24低位,并考验78.85/79短期重要支持区.

上周五黄金兑美元跌破1,700关口及上月24日的1,698.20低位支持后,曾触发大量止蚀沽盘入市,并一度急挫至1,671.95水平才能喘定跌势.留意此低位与100天SMA支持十分接近.由于昨天黄金兑美元未见进一步下破上周五的低位并考验100天SMA的支持力.加上日线CCI指标目前在负方水平正呈现底背驰的利好讯号,故有利黄金兑美元在上周五的低位找到短期重要底部,随后后抽至1,700关口及10天SMA阻力.一旦黄金兑美元的10天SMA可以失而复得,将有利金价回复偏强的势头.