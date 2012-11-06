〔港报财经评论〕中美换届效应统计启示--经济日报11月6日

中美换届效应统计启示/ 林瑞芬

资金持续流入,恒指上周升势探越22,000,但估逢整数关口必有反覆,恒指昨跌104点,收报22,006,即市处整固.近月来讲,不断以两汇强势为由扯高炒作港股,虽知赢钱也是因热钱流入,输钱都可能因热钱停止流入,两手准备.中国人民银行周一已连续第3日下调人民币兑美元中间价,官方主动抑制升值空间,人民币兑美元的现汇及远汇难大步走.自8月以来的强势已稍遏.由此,憧憬人民币强势升值,带来很多热钱流入炒股炒汇的藉口应稍抑.据中金公司昨发表的报告指出,短期影响人民币兑美元升值的因素难以持续,理由是今年以来受外需不景影响,出口增长下跌压力太深,对经济构成拖累,目前来讲,并没理由让人民币持续升值.

人民币升势有所遏抑,另一边厢,近周美汇指数却回升,上周突破三角形走势,量度上升目标约82.美汇近周回升主要是近月的就业数据表现佳,令憧憬QE3延续版有所下降.奥巴马上任,续让伯老放任量宽,美汇升势应不大,但若罗姆尼当选,担心量宽行动终结,美元非无限量大增贬值,美汇弹升突破82就会对其他货币升势构成障碍.美元转强,阻碍因利差及汇差诱发的资金流出新兴市场国家,则对港股升势会有利淡压力.奥巴马当选,市场可能短期略造好,之后又回归面对财政悬崖的现实.若罗姆尼当选,市场短期不稳定,一来面对变局.二来仍是要面对财政悬崖的处理问题.不管谁上台,都面对财政悬崖的不明朗,所以认为道指今年高位或已在9月见过,高位区正作上落反覆区,关键支持13,000.向上,反弹阻力重重,约13,350或13,600料会遇阻.向下,若失守13,000,下试约12,500,上周五收报13,093.

探讨换届效应,已有统计显示,通常在总统任期第3及第4年向好.美股的黄金期已过,道指去年涨5.53%,今年来涨7.17%.相反,中国的换届效应更值得憧憬.统计显示,逢2和7的年份实行换届,历史显示,上证通常于换届年表现最好,年平均收益率最高68.98%,正收益年份占比达75%,今年以来上证反跌4%,失常是因经济年内遇重要转型点,增速台阶下移.只要中国经济渐趋软着陆,相信可重拾投资者对股市的信心,从而追落后.统计显示,新任管治者第1及第2年股指正回报概率均等50%,第1年虽见年均收益率录得负13.06%,但2012年换届年已失常没高回报,那修正到明年有超常好表现也可.

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数据料好转,贺十八大/ 余少文

十八大将于本周四召开,愈来愈多人认为A股在十八大因素下可以大逆转,而中国内地10月份宏观经济数据将于本周五开始出台,市场预期低通胀下经济可以反弹,作为十八大的贺礼,加上政治稳定下,看好A股也是合理的预期.中国内地股市未知是否遇上寒流,4连升后昨日断缆,偏软走势加上外围表现欠佳,累及国企指数昨日跌65点或0.6%,收10,768点,成交额降至104亿港元,当中建设银行(0939.HK)沽空额增加至2个多星期以来最多的4.23亿港元,占其昨日成交额41%,是大户造淡还是为手头持货对冲,有待观望,继续留意其走势.至于红筹指数跌17点或0.4%,收4,286点,成交额约43亿港元.随着十八大日期愈来愈近,本周四召开,市场焦点放在新领导人会否有刺激经济新招出场,惟见到不少专家陆续唱好A股,似乎A股在十八大后一定会升.

由于长时间看好A股,自然不希望出现反高潮,只是专家强势看好A股,但A股目前仍是原地踏步,是有心人不想A股走高,还是其他原因,十八大期间拭目以待.大部分10月宏观经济数据会在十八大期间出台,本周五由CPI、PPI、零售销售等打头阵,然后是进出口贸易数据和金融数据.据彭博预测,10月CPI跟9月持平,但PPI跌幅会收窄至2.8%,零售销售增幅料升至14.4%,再加上10月制造业PMI重越50%,或反映中国内地经济下滑已在第3季停下来,只是不预期经济会"V"形反弹,而是先"L"后变成"U"的走势,即要在低位横行一段时间才有机会向上,增长可能要到明年第1、第2季才能回升.

早前指出,经济好转,航运股是黑马,惟中远太平洋(1199.HK)被大行唱淡,令航运股昨日表现欠佳,只是中国经济只要好转,再配合全球经济稳定下来,确实有助航运股复苏,故仍然维持航运股黑马角色,短线则加入煤炭和燃气股.因为中国内地北方天气出现暴雪,会否影响中国内地经济复苏步伐是未知之数,当然会认为影响有限,事关中国内地过去经常面对这些雪灾、水灾等事故,但经济增长并没有放慢.相反,一些事故出现反而会造就炒作主题,如中国内地2008年出现大面积降温和雨雪天气,2010年底投资者担心"拉尼娜"现象,两次事件都成为煤炭股显着上扬的催化剂.若然中国内地天气持续寒冷,煤炭和燃气需求会上升,煤炭和燃气股都有短线留意价值.