〔香港热股〕招商局国际早盘初段跌逾6%,此前其股东寻求出售股份

路透香港11月6日电---主要在中国从事港口业务的招商局国际(0144.HK)周二早盘初段曾跌逾6%,此前其一名股东寻求出售股份.

该股今早一度低探24.2港元的近三周低位.香港时间09:42,该股跌5.79%,报24.4港元;大市恒生指数.HSI跌0.09%.

据路透此前获得的销售文件显示,招商局国际一名未具名的机构股东,按每股东按每股24.2-25.1港元,初步拟配售2,700万股股份,并视乎市场反应可额外配售多950万股股份,使筹资额最终达8.8-9.2亿港元.[ID:nSH0119149]

招商局国际初段的成交股数逾2,900万股,少于拟配售股数上限.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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