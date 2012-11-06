〔香港热股〕招商局国际早盘初段跌逾6%,此前其股东寻求出售股份

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港11月6日电---主要在中国从事港口业务的招商局国际(0144.HK)周二早盘初段曾跌逾6%,此前其一名股东寻求出售股份.
该股今早一度低探24.2港元的近三周低位.香港时间09:42,该股跌5.79%,报24.4港元;大市恒生指数.HSI跌0.09%.
据路透此前获得的销售文件显示,招商局国际一名未具名的机构股东,按每股东按每股24.2-25.1港元,初步拟配售2,700万股股份,并视乎市场反应可额外配售多950万股股份,使筹资额最终达8.8-9.2亿港元.[ID:nSH0119149]
招商局国际初段的成交股数逾2,900万股,少于拟配售股数上限.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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