香港已公布经济指标--2012/11/06

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年9月 零售值 +9.4 +4.5^ +24.0 2012年9月 零售量 +8.5 +3.2^ +15.1 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年9月 综合消费物价指数(CPI) +3.8 +3.7 +5.8 2012年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.1 +5.2 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年7-9月 12月6-8月 11年7-9月 3.3 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年9月 贸易赤字/盈余 -45.2 -36.0 -39.96 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。