〔港股业绩〕港交所第三季净利下跌19%胜预期,受助于投资收益增加(更新版)

(新增细节)

* 港交所三季度净利按年跌19%,但优于市场预期

* 投资收益净额增加,淡化了收入减少及支出上升的影响

* 重申预计收购LME交易于第四季完成

* 午盘由跌转升,并跑赢大市表现

记者 雷美珍

路透香港11月7日电---以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三公布,今年第三季度净利按年下跌19%,但优于市场预期,主要得益于市场气氛改善,带动投资收益净额增加.

该公司的公告显示,7-9月净利为10.04亿港元,去年同期为12.37亿港元;每股盈利0.93港元.根据汤森路透I/B/E/S预测,第三季净利为9.38亿港元.

港交所主席周松岗在业绩报告中称,"美联储于9月宣布第三轮量化宽松措施及将近乎零的联邦基金利率至少维持到2015年年中,有助改善市场气氛,而全球金融市场亦因此对这些刺激政策作正面回应."

虽然市场活动量未见很大起色,港交所第三季各主要产品的平均每日成交金额由第二季的502亿港元降至464亿港元,令第三季收入亦按季下跌11%,但投资收益净额则按季上升34%,主要是投资的公平值收益净额增加.

而建议收购伦敦金属交易所(LME)集团有关的支出为1,800万港元,比第二季9,100万港元明显减少,亦有助抵销收入减少的影响.

港交所于今年首三季的净利则为32.2亿港元,较去年同期38.21亿港元减少16%.

分析师预期,四季度市场活动量将会回升,令到港交所全年获利达至市场预期水平.但投行麦格理此前的报告指出,市场仍旧预期,港交所需要发行新股筹资应付收购LME交易,对其每股盈利造成摊薄效应;而港交所在金属交易方面缺乏经验,完成收购LME后面临经营风险.

港交所以22亿美元收购LME,已取得逾99%的LME股东批准,现正等待英国金融业管理局申请更改LME的控制权,预期于今年底完成收购交易.

此前公布发行总额5亿美元可换股债券,可减低对透过已承诺的银行融资所作出过渡性融资的需要.

港交所行政总裁李小加重申,收购LME是港交所开拓商品业务的重要一步,故努力确保收购方案可以成事.有关更改控制权申请已于9月4日提交英国金融业管理局,至今并无发现任何重大事宜,因此预计于今年底完成.

周松岗表示,新一轮政策对促进全球经济增长复苏的长远成效仍有待证明的同时,港交所正不断加紧力度推进其业务,在稳健的基础支持下开拓定息产品、货币及商品、以及人民币业务.

截至三季末,已上市的人民币交易债务证券累计金额达660亿元,包括230亿元国债.第三季内共有三只人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股交易所买卖基金在联交所新上市,于9月底该三只基金所管理的资产总值逾110亿元.港交所同时于9月中旬推出全球首只交易所买卖的可交收人民币期货.

港交所早盘收跌0.39%,午盘转升.香港时间14:02,该股升1.62%,报131.7港元;跑赢大市恒生指数.HSI0.27%升幅.(完)

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