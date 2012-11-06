〔香港房地产〕特首称不会搁置白表申请人免补地价购二手居屋政策

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港11月6日电---香港特区行政长官梁振英周二表示,不会搁置推行给予5,000个名额予白表居屋申请人可免补地价购买二手居屋的计划,并指该政策并非带动二手居屋市场楼价上升的原因.
为增加短期房屋供应,活化居屋二手市场,政府此前提出明年起将提供5,000个名额予白表申请人(即居住在私人楼宇的家庭,或房委会及房协辖下公屋租户而欲与家人分户的家庭),可免补地价购买二手居屋.但政策公布后,居屋交投和楼价随即偷步炒高,立法会周一通过一项要求政府搁置有关计划的无约束力动议.
梁振英今天回应指,对于有指居屋二手市场自政策建议提出后出现炒风,并带动楼价上升的说法并不成立.因过去一段时间,不止楼价,租金亦上升,是一个很典型的房屋市场出现供不应求情况的体现.
"我不想搁置这个计划,因为我们要解决香港房屋问题,要多管齐下."他说.
他续称,假如搁置这个计划,而其他增加供应的计划,例如新界东北发展,需要重新谘询而拖延,香港只会有愈来愈多的市民排队申请轮候公屋,楼价愈来愈贵,租金愈来愈高.他并指出,这个计划目前只是一个过渡性措施.
梁振英重申,政府主要从三方面解决房屋供应问题,包括加快兴建新楼、遏抑海外和炒卖的需求、以及加快现有房屋包括二手居屋市场的流转.
据中原城市领先指数,今年以来香港的二手住宅楼价累计上升逾18%,而政府上月底再推出新一轮压抑楼市措施,包括提高额外印花税税率和适用年期,并开征针对非本地永久居民买家的买家印花税,冀以重税加重炒家成本从而压抑这方面的需求.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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