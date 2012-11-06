〔香港房地产〕特首称不会搁置白表申请人免补地价购二手居屋政策

路透香港11月6日电---香港特区行政长官梁振英周二表示,不会搁置推行给予5,000个名额予白表居屋申请人可免补地价购买二手居屋的计划,并指该政策并非带动二手居屋市场楼价上升的原因.

为增加短期房屋供应,活化居屋二手市场,政府此前提出明年起将提供5,000个名额予白表申请人(即居住在私人楼宇的家庭,或房委会及房协辖下公屋租户而欲与家人分户的家庭),可免补地价购买二手居屋.但政策公布后,居屋交投和楼价随即偷步炒高,立法会周一通过一项要求政府搁置有关计划的无约束力动议.

梁振英今天回应指,对于有指居屋二手市场自政策建议提出后出现炒风,并带动楼价上升的说法并不成立.因过去一段时间,不止楼价,租金亦上升,是一个很典型的房屋市场出现供不应求情况的体现.

"我不想搁置这个计划,因为我们要解决香港房屋问题,要多管齐下."他说.

他续称,假如搁置这个计划,而其他增加供应的计划,例如新界东北发展,需要重新谘询而拖延,香港只会有愈来愈多的市民排队申请轮候公屋,楼价愈来愈贵,租金愈来愈高.他并指出,这个计划目前只是一个过渡性措施.

梁振英重申,政府主要从三方面解决房屋供应问题,包括加快兴建新楼、遏抑海外和炒卖的需求、以及加快现有房屋包括二手居屋市场的流转.

据中原城市领先指数,今年以来香港的二手住宅楼价累计上升逾18%,而政府上月底再推出新一轮压抑楼市措施,包括提高额外印花税税率和适用年期,并开征针对非本地永久居民买家的买家印花税,冀以重税加重炒家成本从而压抑这方面的需求.(完)

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