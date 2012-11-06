〔表格〕中国内地房地产商10月销售表现

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港11月6日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年10月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 10月 9月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. *广州富力 (2777.HK) 41.15 25.01 +64.5% 264.49 320 *万科 (000002.SZ) 137 120.4 +13.8% 1,100.2 未有透露 *恒大地产 (3333.HK) 142.6 81.2 +75.6% 728.3 800 9月 8月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 世茂房地产 (0813.HK) 51.38 40.36 +27.3% 357 350^^^^ 保利地产 (600048.SS) 77.59 84.8 -8.5% 756.28 未有透露 中国海外 (0688.HK) 86.3 80.2 +7.6% 919 1,000^^^ 中渝置地 (1224.HK) 9.57 6.45 +48.4% 49.9 68 金地集团 (600383.SS) 40.6 22.3 +82.1% 223.2 310 合景泰富 (1813.HK) 12.46 11.06 +12.7% 87.72 120 龙湖地产 (0960.HK) 40.1 35.8 +12% 281.2 390 雅居乐 (3383.HK) 23.5 22 +6.8% 207.4 315^^ 首创置业 (2868.HK) 10.3 9.1 +13.2% 90 120 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147] ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。