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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 17:01 BJT

〔表格〕中国内地房地产商10月销售表现

路透香港11月6日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年10月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                            10月      9月      按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
 *广州富力   (2777.HK)      41.15     25.01    +64.5%       264.49       320   
 *万科     (000002.SZ)      137       120.4    +13.8%       1,100.2      未有透露
 *恒大地产   (3333.HK)      142.6     81.2     +75.6%       728.3        800 

                            9月      8月      按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
  世茂房地产 (0813.HK)      51.38    40.36     +27.3%       357          350^^^^
  保利地产 (600048.SS)      77.59    84.8      -8.5%        756.28       未有透露 
  中国海外   (0688.HK)      86.3     80.2      +7.6%        919          1,000^^^ 
  中渝置地   (1224.HK)      9.57     6.45      +48.4%       49.9         68  
  金地集团 (600383.SS)      40.6     22.3      +82.1%       223.2        310
  合景泰富   (1813.HK)      12.46    11.06     +12.7%       87.72        120
  龙湖地产   (0960.HK)      40.1     35.8      +12%         281.2        390
  雅居乐     (3383.HK)      23.5     22        +6.8%        207.4        315^^
  首创置业   (2868.HK)      10.3     9.1       +13.2%       90           120 
 
  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]
     ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
     * 为已更新. (完)

  --记者 梁慧仪; 审校  林高丽

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