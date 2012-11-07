《香港报摘》--经济日报11月7日

* 要闻版头条:

--奥巴马(Barack Obama)和罗姆尼(Mitt Romney)谁成为下任美国总统,结果今天揭盅.最后民调显示,双方仍然势均力敌,但奥巴马优势渐稳,于多个摇摆州稍微领先,有望获得最少270张选举人票,成功连任.

* 其他:

--政府上月底推两辣招遏楼市,住宅成交急冻,中银香港(2388.HK)及汇丰相继调低屋苑估价,中银调低共六个大型屋苑估价,属半年来首次;业内人士预计,按现时市况趋势,楼价将有下调压力,而银行估价亦可能会较先前保守.

--内地餐饮业连锁集团俏江南,上半年未能成功在港上市,但仍积极考虑先以餐馆登陆香港,最快明年成事.

--思捷环球(0330.HK)供股权2949.HK今日开始买卖,以昨日收市价计,每股供股权价值约2.88港元.中央证券登记显示,三间华资证券行近日持仓显着上升,这个阵容曾出现于09年国际资源(1051.HK)、中策(0235.HK)等"泡沫股"的交易.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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