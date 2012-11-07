《香港报摘》--信报11月7日

* 要闻版头条:

--全球投资者以至各国政府屏息以待美国大选结果,否则美国政治形势迟迟没定局、甚至2000年拖延的噩梦重临,恐将困扰全球股市.如果罗姆尼胜出,他将是美国首位摩门教徒总统,也将是最有钱的总统之一;奥巴马胜出的话,那就是克林顿后1996年以来首位连任的民主党总统.

* 其他:

--领汇(0823.HK)将于今天公布中期业绩,股价在租金回报理想带动下屡创新高,惟背后管理手法却为租户和消费者所诟病,包括旗下多个街市被指借承包商大幅加租赶绝小商户.

--电视广播(0511.HK)前业务总经理陈志云及其前助手丛培崑涉贪案,去年9月于区域法院获判无罪,惟律政司就判决提出上诉.案件昨天开审,控方指出,陈志云2009年除夕在商场主持《志云饭局》,对其主事人无线的业务构成影响,已触犯《防止贿赂条例》,故应判罪成;案件预计今天审结.

--旭光(0067.HK)行政总裁张大明接受专访时指出,为配合国家对新材料的需求,集团的聚苯硫醚(PPS)产能至明年将会翻倍.现时集团PPS树脂年产量约3万吨,明年可增至5.5万吨;今年是投资高峰期,全年料投入共30亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]