版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月7日

路透香港11月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=)

  美国股市周二攀升,道琼工业指数.DJI收高133.08点,或1.02%,至13,245.52点;这是美国总统选举日之前的最后一个交易日,投资人翘首期待选举结果.[ID:nSB2087699] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  214.000    1.28      19313            16.585       0.88
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.230    0.36      26456             3.481       1.20
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.780    1.21     261909            88.009       0.70
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   46.300   -0.30      44463            23.922       0.94
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  137.730    0.86      20304            10.674       1.08
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  107.230   -0.20      16103             8.310       1.10
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.940    0.85     271151            77.407       0.92
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.890    0.17      13963             4.486       1.05
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.850   -0.44     145330            12.284       0.69
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.990    0.95      31100            12.392       1.41
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.620   -0.19      21683             6.126      -0.22
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.640   -2.48      15537             3.664      -0.70
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.000   -3.54       4329             1.395     -50.53
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.230    6.19      27712             0.346      -2.63 (完)

  --整理 梁慧仪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐