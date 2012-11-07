《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月7日

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透香港11月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=) 美国股市周二攀升,道琼工业指数.DJI收高133.08点,或1.02%,至13,245.52点;这是美国总统选举日之前的最后一个交易日,投资人翘首期待选举结果.[ID:nSB2087699] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 214.000 1.28 19313 16.585 0.88 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.230 0.36 26456 3.481 1.20 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.780 1.21 261909 88.009 0.70 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 46.300 -0.30 44463 23.922 0.94 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 137.730 0.86 20304 10.674 1.08 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 107.230 -0.20 16103 8.310 1.10 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.940 0.85 271151 77.407 0.92 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.890 0.17 13963 4.486 1.05 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.850 -0.44 145330 12.284 0.69 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.990 0.95 31100 12.392 1.41 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 31.620 -0.19 21683 6.126 -0.22 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.640 -2.48 15537 3.664 -0.70 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.000 -3.54 4329 1.395 -50.53 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.230 6.19 27712 0.346 -2.63 (完) --整理 梁慧仪
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