《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月7日

路透香港11月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=) 美国股市周二攀升,道琼工业指数.DJI收高133.08点,或1.02%,至13,245.52点;这是美国总统选举日之前的最后一个交易日,投资人翘首期待选举结果.[ID:nSB2087699] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 214.000 1.28 19313 16.585 0.88 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.230 0.36 26456 3.481 1.20 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.780 1.21 261909 88.009 0.70 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 46.300 -0.30 44463 23.922 0.94 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 137.730 0.86 20304 10.674 1.08 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 107.230 -0.20 16103 8.310 1.10 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 49.940 0.85 271151 77.407 0.92 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.890 0.17 13963 4.486 1.05 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.850 -0.44 145330 12.284 0.69 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.990 0.95 31100 12.392 1.41 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 31.620 -0.19 21683 6.126 -0.22 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.640 -2.48 15537 3.664 -0.70 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.000 -3.54 4329 1.395 -50.53 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.230 6.19 27712 0.346 -2.63 (完) --整理 梁慧仪