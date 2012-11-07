〔香港个股〕春天百货称其控股股东拟增持公司股权,但未必构成股份要约

路透香港11月7日电---中国春天百货集团(0331.HK)周三公告称,公司主席兼控股股东陈启泰曾就增持公司股份与若干其他方进行初步讨论,但目前的各项讨论未必促成对该公司股份作出要约.

春天百货周二暂停买卖,公司的声明称,注意到近期公司的股份价格及成交量出现波动,惟除上述所披露事项外不知悉其他原因.

陈启泰及其一致行动人士目前持有春天百货约43.69%的股权,为公司最大股东.但近日,另一内地零售商金鹰商贸(3308.HK)大股东王恒多次增持春天百货股权.据联交所的权益披露,王恒申报于今年10月24日,其在春天百货的持股量已由4.85%升至5.12%的须予披露水平,至10月30日,王恒的持股量已升至7.05%,为第二大股东.

春天百货已申请于今天复牌.停牌前该股报0.93港元.(完)

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