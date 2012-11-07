《香港报摘》--其他报纸重要消息11月7日

* 明报:

--信和置业(0083.HK)九龙塘项目--逸珑,刚获一名内地客以3,815万港元以转让公司形式购入一个单位,除了令该内地客毋须支付逾572万港元买家印花税(BSD)外,尺价23,376港元,创出楼盘标准户尺价新高纪录.

--地产代理消息指出,尖沙嘴加连威老道39至41号太兴商业大厦,近日以约5亿港元易手,面积约3万平方尺,尺价约1.67万港元.新买家为赌王何鸿燊四太梁安琪或有关人士,是次为政府推出压抑楼市措施后最大宗商厦成交个案.

--港铁(0066.HK)再度取得北京地铁线特许经营权,是继四号线及大兴线延线后,第三次参与当地地铁发展.是次项目为14号线,是公私合营项目,总投资额为500亿元人民币,但港铁只投入22亿元人民币资金.

* 星岛日报:

--上周截标的将军澳及马鞍山两幅限量地,周二传出因未到底价遭收回.地政总署迅速否认传闻,并透露批地审议程序进行中.

--综合消息称,截周二晚(6日)两天计,华懋集团推出近五个新界屋苑累售达600个车位,有买家更一口气斥数百万港元大量购买,更一度传出发展商要求买家限购最多五车位,足见交易气氛相当炽热.

* 苹果日报:

--政府上月连出两项措施打压楼市,资金却转炒车位及商舖.有消息指,长实(0001.HK)将出售大围楼盘"名城"约500个车位,保留200多个继续出租,惟车主担心租金仍大幅上升.

* 东方日报:

--平安保险(2318.HK)(601318.SS)常务副总经理及执行董事顾敏表示,若将平保电销产险业务视为一家独立的产险保险公司,保费收入在内地排名第四位,2011年销售数字达227.9亿元人民币,冀2015年接近翻一番.

--于美国挂牌的国际化妆护肤品牌Estee Lauder(雅诗兰黛)(EL.N),推出针对亚洲市场的品牌Osiao,并于上月在港开设两间分店.亚太区总裁文博亚(Fabrice Weber)预期,最快18个月后将此品牌打入内地市场.

* 文汇报:

--渣打(2888.HK)香港亚洲区高级经济师刘健恒表示,明年整体经济市况将会转好,但财政悬崖(Fiscal Cliff)问题仍然困扰美国经济,新任总统如不能解决问题,美国将有机会陷入经济衰退.他预期全球经济增长总值将会达72万亿美元.

* 大公报:

--黛丽斯国际(0333.HK)主席冯炜尧表示,目前已接获至明年2月的订单,部分欧美客户订单数目减少,整体订单金额及数量按年微跌1%至2%.

--华侨城(3366.HK)宣布,斥资3.85亿元人民币,收购天津天潇投资发展全部股权.天津天潇主要资产位于天津河东区津塘路附近的土地,总面积约为13.18万平方米.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 张喜良

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