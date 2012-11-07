〔港报社评〕居屋买卖设限,助夹心阶层置业--文汇报11月7日

立法会房屋事务委员会日前通过无约束力动议,要求当局搁置容许5,000名居屋的白表申请者免补地价购买二手居屋方案.香港特区行政长官梁振英表示,会继续推行有关新措施.事实上,容许居屋白表申请者免补地价购买二手居屋,不但可为夹心阶层提供上车渠道,而且有助活化二手居屋市场,加快居屋流动及供应.当局应研究将二手居屋买卖进一步规范化,只准合资格人士购买,将居屋买卖设限,与私人市场分开,隔绝炒风,为夹心阶层上车提供一个可行及可持续的渠道.

近年香港楼价屡创新高,与市民的负担能力严重脱节,公营资助房屋便成为不少夹心阶层上车的最后希望.作为由公帑补贴的居屋,不应成为炒卖的对象,否则将扭曲了资助房屋的原意.因此,当局应将白表购二手居屋的措施完善并常规化,研究改变目前的补地价政策,停止让业主在补足地价后就可将单位变成私营楼宇推出市场出售.

相反,未来兴建的居屋应取消补地价制度,只准许符合入息资格人士或公屋居民购买,将居屋市场封闭.虽然此举将影响库房收入,也会限制居屋业主放售的自由度,但却可将居屋与私人市场分隔,助夹心阶层上车.

但楼价高企的主因是单位供不应求,增加土地供应依然是稳定楼价最重要的措施.目前,社会确实出现一股凡事否定的风气,当局任何发展计划都会受到刁难,甚至动辄要将谘询多年的计划推倒重来.如任由这股风气不断蔓延,当局将难以增加土地供应,市民将更难以上车,这明显与市民的利益相违.