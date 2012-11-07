〔港报社评〕到处筑堤坝,防洪水倒灌--星岛日报11月7日

香港政府祭出两大印花税为住宅市道降温后,资金流向工商铺位等其他种类物业的苗头;不过,官员昨日透露,随着九龙东打造为商贸区,区内写字楼供应量,今、明两年仍维持在高水平,相信九龙东写字楼未来的供应量,会是中环核心区的2倍,反映资金追逐物业炒卖,有不同风险.

资金另一流向是车位投资,多个发展商推盘,有发展商短短两天就卖出600个车位,另有个别屋苑车位售价一星期内两度破顶.近日成交不乏一口气大批扫货的中国买家,显示当局住宅市场炒卖筑起的防洪堤坝,令一些已经到港的中国资金寻找其他出路.

屋苑车位热卖,原因之一是入场费比住宅低,数十万元就有交易.此外,投资写字楼和工商铺位,高档货入场费高,中小买家要了解各类单位的租务情况,比住宅单位困难得多;相比之下,屋苑车位市道门槛和风险看似较低.

资金有兴趣转投住宅以外的物业,社会开始关注会否炒高这些物业的价格,加重营商成本,令小商户经营吃力,或转到消费者身上.近来不止一位高官表示会密切监察,不排除有针对措施.

投资买卖本来就不是必赚,政府不断干预,有可能发放错误讯息.如果政府再考虑从打击需求的层面来冷却市道,例如把两种印花税征收范围扩及非住宅物业,必须顾及副作用.当局为住宅市场筑起堤坝,把资金驱赶去其他种类的物业市场后,如果在其他被资金推高的物业设限,变成购买所有物业的门槛一样,又会否令资金流回住宅市场的后果呢.