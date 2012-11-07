〔港报社评〕美大选激斗,难改政经困局--经济日报11月7日

美国大选结果今天将揭晓,无论奥巴马抑或罗姆尼胜出,都面对经济与外交困局难扭转的现实,两党政争更势令新总统施政裹足难前.何况双方得票差距或极微,选后恐再陷点票与法律战的泥淖,令美国当前的经济与外交困局都恐难打开新局面.

经济方面,若奥巴马当选,现行政策固得以延续,但亦意味美国经济只能继续缓慢复苏.罗姆尼的经济政策更有如空中楼阁,既要减税,又要削赤,更要振兴美国经济,若然落实,只恐未见其利先见其害.

外交方面,美国最新外交战略,是要从中东抽身,将重心转至亚洲.惟奥巴马与罗姆尼虽同样主张美军在后年撤出阿富汗,但中东反美情绪正升高,宿敌伊朗又坚持强推核计划,盟友以色列则扬言报复,中东地区战云密布,要抽身中东恐属镜花水月,中东泥淖将持续掣肘美国外交.

在此两大局限下,其实谁当选都难为美国真正带来改变.大选后能否如奥巴马今次选举口号般"前进",亦面对两座大山.一是今次大选选情胶着,民调显示两人支持度差距轻微,最终选举结果可能极为接近.败方或要求重新点票以图翻盘,甚至大打法律战,令美国内外政策停摆.二是同时举行的国会选举中,民主党与共和党分别控制参、众议院的格局很可能将持续.行政立法僵局的影响性绝不下于谁当总统,明年1月的财政悬崖便是一大挑战,固国会选举结果亦极关键.

今次美国大选喧闹缤纷,但烟花过后,美国政经困局相信亦难有大变,故今次选举结果恐对美国前景缺乏启示性.