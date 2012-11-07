〔港报社评〕政府切要坚定坚决勿让楼市泡沫恶化--明报11月7日

香港政府推出税务措施稳定楼市之后,新楼盘和二手买卖都成交锐减,但措施迄今只起到遏制炒卖的效果,最终能否使楼市泡沫不再膨胀下去,仍在未知之数,因此,政府治理楼市泡沫的决心不容动摇,打击炒卖的立场不应退却;同时要注意资金流向炒卖非住宅楼宇,若情况恶化,便要果断出招,以免非住宅楼市泡沫危害整体社会经济稳定.

相信未来地建会会调动一切力量,向政府施压,政府应该坚定而坚决地站稳立场,从社会整体利益出发,不应轻言让步.彻底治理楼市,增加土地与房屋供应,需要长远规划始可奏功;中期可供运用的土地资源,也需要一段时间才得以纾缓供应紧绌;短期以税务措施控制,管理需求,遏制炒卖,是最能使楼市泡沫不致过度恶化的手段,也是政府目前可以稍为稳定市场的仅有工具.因此政府不应言退.

在房屋供应未达较充裕水平之前,政府应该保留买家印花税,创造让港人可以优先买楼的环境,否则,以香港幅员之细小,楼市却成为全国市场,必然供不应求,不少真正需要置业安居的港人,仍然要望楼兴叹.买家印花税既然有效,应该实施一段较长时间.

近日住宅交投转淡,但写字楼、商舖、工厦和车位价格升幅显着,虽然这类物业价格对市民居住不构成直接影响,不过,若疯狂炒卖而形成泡沫,一旦爆破,对香港经济稳定的危害,也不容忽视.因此,政府亦要密切注意非住宅楼宇市场动向,若炒风炽热,影响民生,要防患未然地推出政策措施,减轻楼市泡沫爆破对香港整体造成的损害.