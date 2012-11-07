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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 09:38 BJT

〔香港股市〕开高,受助于信和置业跳涨

路透香港11月7日电---香港股市周三开盘上涨,受助于信和置业(0083.HK)跳涨2.1%.恒生指数朝2012年高位缓慢回升.

恒生指数.HSI开盘上涨0.4%,报22,020.4点.恒生国企指数.HSCE上扬0.5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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