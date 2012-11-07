〔港报财经评论〕QE热钱多死钱更多--信报11月7日

QE热钱多死钱更多/ 习广思

投资市场继续静待中美政治变局,但大选结果真的会改变股市走势吗?相反,市场对十八大的预期,却叫投资者更要步步为营.尽管中资股在热钱下急升,但有部分论调指出,十八大后或会推出更多刺激措施.党的换届虽令政治风险转趋明朗,决策层布局或会影响未来施政及人事作风,但却并不代表会出现重大决策.投资者忧虑的是政治因素令人措手不及,大家亦要留意中美政局变动后,人民币是否暂停升值,以及资金是否有流出迹象.港股高位震荡,恒指在22,000点水平争持.恒指全日反覆上落,低见21,832点,尾市跌幅收窄,收报21,944点,下跌61点.大市成交额跌至549亿港元,沽空比率9.5%.分析员预期港股成交或将大升,唱好港交所(0388.HK).虽然资金流入港股,但预测明年港股每日成交可达700亿港元,是否太过不切实际?

中国公布的经济数据进一步确认见底的预期,但电力数据仍未完全叫人信服,这个筑底期到底是多久?继众多周期性股份如航运、钢铁及纸业股回升后,近期中国内地工业相关股份亦急升,但海外圣诞订单是短暂效应,抑或反映真正的存在需求,是一个疑问.其次,许多厂佬跟不上技术转型,但亦有中国内地工业股起死回生,中国工业能否复苏,真如镜花水月般难以捉摸.瑞信分析员刘绍文是看工业股出身,就算不太相信,也可以一听,尤其是他强调建滔(0148.HK)作为股海明灯的论调.刘绍文形容,建滔业务属于最上游化工原料,具有领先指标作用,跑在经济转势前面两至三个月.如果按照其引述,8月开始订单有增长,9-10月能够维持下去,意味着市场正在重新增加库存,而且主要是中国需求.

事实上,工业股当中,与科技沾上边的公司,在过去一段日子,其实一直跑赢大市.瑞声(2018.HK)、舜宇光学(2382.HK)两间iPhone股股价持续上升,瑞声明日公布业绩,绩前股价再炒上.及至一直疲弱不堪的中芯(0981.HK),第三季终扭亏为赚.工业股是不是已出现寻宝周期?曾经在香港掀起轩然大波的南太电子,当年私有化被市场千夫所指,但这间电子设备生产商,周一晚在美国股价异动急升41%,原因是第三季纯利暴升,首三季度纯利按年上升近四倍.

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总统选举完结,美元恐下跌/ 苏子

近日市场炒作若由罗姆尼成为新一届美国总统的话,联储局或会放弃目前的超低利率政策,同时市场的避险情绪亦会上升,而两者均有利美元造好.由于美国的财政悬崖问题有可能令美国经济再陷衰退,结果即使罗姆尼当选总统,联储局亦难望在财政悬崖问题解决前,有放弃超低利率政策的机会.而且一旦美国经济若真的因为财政悬崖而陷入衰退的机会急升,届时市场已不大可能再把美元视为安全的避险货币,结果美元或成为炒家狙击对象,故目前美元的升势,很大可能在美国大选结束后,市场焦点将转移至财政悬崖问题仍未有顺利解决迹象而逆转.不过,市场上亦有分析指出,美国进口占世界GDP达5%之多,财政悬崖反而对美元有利,因为全球经济亦会受到负面影响.

外汇难炒的地方在于,同一事件,看好看淡皆有其似乎合情合理的理由.至于美元最后是上升还是下跌,最重要的是要看本周五收市时欧罗兑美元能否显着升回200天SMA以上,如出现此情况,则意味近日美元的升势已告一段落,市场将有极高机会利用财政悬崖的问题把美元推低.昨天澳元兑美元、纽元兑美元及黄金兑美元均明显造好,至于美元兑加元亦跌至上周五的0.9918低位附近,而美汇指数更已是连续第二个交易天在200天SMA附近呈现十字待变形态,故倾向相信稍后美元掉头回落的机会较高.

另外,留意昨天欧洲市澳元兑纽元以大阳烛升至10天及20天SMA阻力以上,并已逼近上周四的1.2628高位.如昨晚澳元兑纽元可以继续上升并进一步突破50天SMA的1.2632关键阻力及高收,将是一个非常利好后市的讯号,而澳元的强劲势头反映市场的风险胃纳上升,这将有利高风险资产价格,特别是近日表现积弱的欧罗.