〔港报财经评论〕汇丰失色,大市整固--经济日报11月7日

汇丰失色,大市整固/ 林瑞芬

恒指昨收报21,944,跌61点,成交额549亿港元,观望气氛浓.数9月以来上升裂口,昨日已回补上周五的,如此比较快,反映强势不及前,启示或须较多时间整固.汇丰(0005.HK)季绩不符预期,股价下跌1.35%.招商局国际(0144.HK)有股东拟以每股24.2港元至25.1港元减持2,700万股,数量不算多,但股价就急泻5.2%至24.55港元.说回汇丰季度业绩,股价虽见有所回,但综合券商意见,又非一面倒看淡.集团季度实际基本税前盈利录得50亿美元,低过市场预期,但普遍券商认为若撇除合资格对冲、美国洗钱案及英国保证支付保险等开支,其实际基准税前盈利应高过市场预期.所以,大部分券商都对汇丰维持投资评级不变,更有上调目标建议.

综合仍然看好的券商意见,瑞信认为集团仍为该行欧洲银行中之首选,目标价75.6港元.据花旗解构,集团第三季撇除拨备盈利实际为63亿美元,胜预期,目标价84.3港元.高盛表示,美国住房及消费前景好转,拖欠情况得以改善,汇丰值得看83港元.德银就认为汇丰的贷款损失及成本改善情况理想,更调升该行每股盈利,其中今、明两年分别上调3%及1%,维持目标价80港元.摩通认为集团加快发展新兴市场,反洗黑钱赔款事件接近完结,即使计入有关赔款,第三季集团仍能产生28亿资本,资本充裕,目标价上望83港元.看淡的仍然有里昂及美银美林,主因在认为汇丰的拨备质素下降,前者目标价设定76港元,后者价68.6港元.汇丰昨受压力尚轻,按图势RSI呈顶背驰,不排除缓调考验50天线73港元,惟盈利基础偏稳,守支持挑战逾80港元还是有机会.

今周炒家落力炒起的富士康(2038.HK),相信不会有太多散户够胆跟.iPhone推出大热卖初期,当市场以为富士康大力参与其中,但最终发现原来由其母公司鸿海精密接单.现在到iPhone都出到第五代,苹果教主都死了后,母公司先可能将部分iPhone组装工作转移到富士康,你话是猪肉还是猪头骨?大摩都认为该股急升乏理据,建议短期内藉强势减持.股票太多选择,富士康2006年股价高见逾27港元,之后低见1.57港元,太残难望大翻身,不具有价值投资力,顶多是投机短炒,间中反弹,短期向上有个4月大裂口阻力区4.25港元至4.45港元,阻力前随时回挫,昨收3.69港元.

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楼继伟:四大内银未反映价值/ 余少文

股市在股民抱观望态度下偏软,但中央汇金董事长楼继伟表示,汇金持有的四大银行股价并未反映其真实价值,并指对四行长期成长价值有信心.不管股民相信与否,楼继伟言论配合中国推动价值投资政策.国企指数昨日跌33点或0.3%,收10,734点,成交额106亿港元,只有35%主板H股逆市上升,但不少股份都是低开高收,个别更先跌后升,大市似在消化沽压,待消化沽压后,国指可以上试11,200点,最乐观仍是12,000点.而红筹指数跌14点或0.3%,收4,272点,成交额53亿港元,三分一成分股逆市造好.其实,大市在美国总统选举、十八大和10月份宏观经济数据公布前出现偏软,是正常不过的事,相关事件结束后,大市方向到下周应可明朗下来.至于不少股民关心的内银股,今日也是先低后高,近半数录得升幅,尤以农业银行(1288.HK)表现最好升1.5%.新华社报道引述汇金董事长楼继伟说话,指四大行股份未反映真实价值,似乎四大行股价一旦反映真实价值时,股价走高之余,国指要升破11,000点并不困难.

身兼中国主权基金中投公司董事长的楼继伟表示,四大行股价目前并未反映其实际经营业绩,汇金多次自主增持正是基于对四大行长期成长价值的信心.不管股民对楼继伟之言相信与否,相信汇金未来半年会继续增持四大行,但他所指的股价价值应是指A股股价；而工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农行等三大行的H股股价较A股呈8%-13%溢价不等,只有中国银行(3988.HK)H股有折让而已.记得汇金过去数年增持四大行,都以一年为限,今年10月10日开始的增持期以半年为限,未知是否汇金看好大市半年后走势,即明年3月底公布2012年业绩后,内银股已经不用大股东用行动来支持股价,股价开始反映其实际经营业绩价值,或者是楼继伟给予股民的贴士!

不过,野村报告认为要小心中资银行股,因为利率自由化、今年两次减息的影响,料会增加内银股的净息差压力到明年.而其对九行中有六家银行是给予买入评级,但现价较目标价潜在上升空间最大是招商银行(3968.HK),四大行中又只有中行现价较目标价潜在上升空间较大,惟也只有5%,反映野村对内银股有保留.