〔香港热股〕恒大地产10月销售大增且有信心完成全年目标,早盘最多涨逾6%

路透香港11月7日电---中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)周三股价造好,早盘最多曾涨逾6%;该公司稍早公布的10月份销情优于市场预期,有望完成全年销售目标.

恒大地产昨天收盘后公布10月份的合同销售金额为142.6亿元人民币,按月大增75.6%,为公司有史以来单月销售最高纪录;其1-10月的累计销售额达728.3亿元,公司称有信心完成全年800亿元的销售目标.

该股周三早盘显着造好,最多增涨逾6%至3.77港元的盘中高位,香港时间10:11时,上升5.07%,报3.73港元;大盘恒生指数.HSI微升0.12%.龙头股中国海外(0688.HK)则跌0.47%,世茂房地产(0813.HK)升近2%.

星展唯高达的报告称,恒大地产10月份销售比预期为佳,因公司通过减价促销库存,而强劲的销售表现将增加市场对公司完成全年目标的信心,惟假如持续减价或会损害公司的毛利. (完)