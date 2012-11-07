香港已公布经济指标--2012/11/07

时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年9月 零售值 +9.4 +4.5^ +24.0 2012年9月 零售量 +8.5 +3.2^ +15.1 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年9月 综合消费物价指数(CPI) +3.8 +3.7 +5.8 2012年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.1 +5.2 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年7-9月 12月6-8月 11年7-9月 3.3 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年9月 贸易赤字/盈余 -45.2 -36.0 -39.96 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)