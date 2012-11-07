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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 12:27 BJT

〔港股业绩〕港交所第三季度净利按年下跌19%,惟优于市场预期

路透香港11月7日电---以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三公布,今年第三季度净利按年下跌19%,惟优于市场预期.

该公司的公告显示,7-9月净利为10.04亿港元,去年同期为12.37亿港元.根据汤森路透I/B/E/S预测,第三季净利为9.38亿港元.

港交所前三季度净利则为32.2亿港元,较去年同期38.21亿港元减少16%.

港交所早盘收跌0.39%,报129.1港元;大市恒生指数.HSI跌0.35%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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