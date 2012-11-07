〔CNH市场动态〕即期汇价在奥巴马胜选后走升,CNH与CNY正价差至七个月最高

路透香港11月7日电---香港离岸人民币即期CNH=周三在美国现任总统奥巴马赢得连任后进一步走升,并带动CNH即期汇价持续高于在岸人民币(CNY)价格,差距达到七个月来最高,反映市场持续看升人民币.

市场普遍认为,奥巴马第二任会延续先前的量化宽松(QE)政策,令看贬美元情绪持续.不过,交易员亦指出,市场也在观察美国大选过后中国人行对于汇率的态度,以及十八大会议,午后虽有人民币追价买盘,但并不狂热.

香港一大型中资银行人士说,"选举结果出来以后,美元/CNH有一些卖盘,大家认为QE会持续下去...市场气氛是偏好人民币,这个情况没有改变."

另一台资银行人士说,"奥巴马胜选以后,市场风险胃纳升高,亚洲货币趋势都是升值的."

本地时间下午4:17时,离岸人民币即期报6.2310/6.2350,成交在6.2340附近;在岸人民币汇价CNY=CFXS报6.2436,两者差距为96个点子,为今年4月中以来最阔.

中国外汇交易中心人民币兑美元周三走升,继续频繁触及涨停位,今日中间价延续第二天走升,略出乎市场预料,亦引领人民币开盘即触及涨停.[ID:nSB2088775]

由于在岸人民币波动区间受限于央行中间价CNY=PBOC上下1%的幅度限制,离岸人民币价格被视为是最能反映市场实际供需.市场认为一旦两者价差达到500点以上,将较有套利空间.

欲浏览在岸人民币与离岸人民币价差变化,请点选:(link.reuters.com/nef83t)

除了即期外,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=溢价也在午后收缩,与现汇同步.本地时间下午4:32时报6.3465/6.3495,较早盘收缩约50个点子,昨日收报6.3550.

美国总统奥巴马在大选中获胜,确保了美国联邦储备理事会(美联储, FED)量化宽松政策将保持不变,美元兑多数货币走跌.[ID:nSB2089095]市场预期将有多资金流入亚洲及新兴市场.

尽管市场对于人民币升值的预期渐浓,但中国人行对于近期人民币升势的态度仍是关键.一中资银行交易员指出,市场揣测人行容忍这波人民币升值,部份是因为不希望在美国大选竞选期间,卷入"操控汇率"的话题.

"盯着中国汇率问题的罗姆尼没有当选,央行是不是还要让人民币继续升还不知道?!"他说.

此外,中国共产党于明日起召开为期七日的第十八次全国代表大会,市场也会谨慎关注是否会出现任何政策性谈话.(完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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