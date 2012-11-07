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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 18:26 BJT

〔香港个股〕华平寻求出售绿城中国股份,套现最多4.2亿港元--销售文件

路透香港11月7日电---据路透周三获得的销售文件显示,私募股权公司华平(Warburg Pincus)[WP.UL]寻求出售中国房地产商--绿城中国(3900.HK)的股份,套现最多4.2亿港元.

销售文件显示,华平按每股9.16-9.36港元,在市场上配售其所持绿城中国全部4,500万股普通股,套现4.12-4.21亿港元.

配售价较绿城中国周三收市价9.96港元,折让6-8%.该股今天收跌0.2%,过去一个月累计涨逾20%.

高盛(GS.N)负责是次配售安排.

近期港股回升,吸引投资者获利回吐.此前招商局国际(0144.HK)一名机构股东寻求减持高至逾9亿港元的股份.[ID:nSH0119149](完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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