《香港报摘》--经济日报11月8日

* 要闻版头条:

--政府出招遏楼市,惟发展商投地意慾未减.长实(0001.HK)以高于估值上限29.01亿港元夺马鞍山土地皮,楼面尺价5,160港元,料日后开售尺价近万元;新地(0016.HK)则以25.45亿港元再夺将军澳土地,楼面尺价贴近同区地王.

* 其他:

--中国海外(0688.HK)发债集资10亿美元,市传已超额认购12倍.Dealogic更指,单计及中国地产企业年初至今已发债集资逾490亿港元,意味已超过今年新股(IPO)发行集资额.

--受惠智能手机及平板电脑市场增长,产销科技产品声学零件的瑞声科技(2018.HK)第三季盈利按季增加17%至4.73亿元人民币;首三季盈利则增加55%至11.9亿元.执行董事莫祖权表示,公司今年资本开支达13亿元,明年资本开支将大额减少;他续指,公司负债比率仅13%至14%,未有融资计划.

--中集集团拟把B股200039.SZ转以H股来港挂牌,市传将争取最快于本月22日作上市聆讯,年内挂牌交易.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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