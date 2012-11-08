《香港报摘》--经济日报11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 要闻版头条:
--政府出招遏楼市,惟发展商投地意慾未减.长实(0001.HK)以高于估值上限29.01亿港元夺马鞍山土地皮,楼面尺价5,160港元,料日后开售尺价近万元;新地(0016.HK)则以25.45亿港元再夺将军澳土地,楼面尺价贴近同区地王.
* 其他:
--中国海外(0688.HK)发债集资10亿美元,市传已超额认购12倍.Dealogic更指,单计及中国地产企业年初至今已发债集资逾490亿港元,意味已超过今年新股(IPO)发行集资额.
--受惠智能手机及平板电脑市场增长,产销科技产品声学零件的瑞声科技(2018.HK)第三季盈利按季增加17%至4.73亿元人民币;首三季盈利则增加55%至11.9亿元.执行董事莫祖权表示,公司今年资本开支达13亿元,明年资本开支将大额减少;他续指,公司负债比率仅13%至14%,未有融资计划.
--中集集团拟把B股200039.SZ转以H股来港挂牌,市传将争取最快于本月22日作上市聆讯,年内挂牌交易.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。