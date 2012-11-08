《香港报摘》--信报11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 要闻版头条:
--政府上月底公布打压楼市两招后,二手市场迅速冷却,上周截标的两幅住宅地更盛传会流标,但两幅用地最终由长实(0001.HK)和新地(0016.HK)分别以高于市场预期的作价投得,业界相信,市场很快将消化政府辣招带来的负面因素,惟对住宅市场短期"冲喜"作用有限.
* 其他:
--市场消息指出,床上用品商Casablanca(卡撒天娇),以及内地房地产商旭辉,将于下周二同日招股,并于本月23日挂牌.消息透露,内地铝材制造商PanAsia也希望最快可于下周四进行上市聆讯.
--热钱流入,银行按揭需求减慢影响银行资金出路,近期部分银行将港元的定存利率下调,其中渣打(2888.HK)近期将港元定期存款优惠利率下调0.1至0.3厘.市场人士预期,港元定存利率仍有机会下调.
--人和商业(1387.HK)表示,于周二与丰台区政府旗下的北京丽泽金融商务区控股有限公司订立《战略合作协议》,人和有意投资100亿元人民币,开发及建设该商务区的地下空间.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。