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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月8日

路透香港11月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7503港元HKD=)

  美国股市周三大跌,道琼工业指数.DJI收跌312.95点,或2.36%,至12,932.73点,三大股指均下挫逾2%,因美国总统选举后国会即将展开避免财政悬崖的讨论,且欧洲经济问题再次成为投资人焦点.[ID:nSB8577115] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  208.370   -2.63      23793            16.149      -2.60
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.040   -1.69      66537             3.423      -3.04
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.780    0.00     225323            88.012      -1.72
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.980   -2.85      82955            23.241      -2.14
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  135.160   -1.87      44973            10.475      -1.92
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.110   -1.04      33246             8.224      -1.27
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   48.810   -2.26     404601            75.658      -1.74
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.930   -3.39      21634             4.335      -1.93
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.760   -0.57     194556            12.214      -1.34
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.450   -3.38     135780            11.974      -3.43
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.050   -1.80      27319             6.016      -1.86
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.070   -2.41      71312             3.576      -1.49
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.900   -6.11       7526             1.310     -52.54
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.150   -3.59     108155             0.333      -6.12  (完)

  --整理 梁慧仪

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