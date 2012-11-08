《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7503港元HKD=) 美国股市周三大跌,道琼工业指数.DJI收跌312.95点,或2.36%,至12,932.73点,三大股指均下挫逾2%,因美国总统选举后国会即将展开避免财政悬崖的讨论,且欧洲经济问题再次成为投资人焦点.[ID:nSB8577115] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 208.370 -2.63 23793 16.149 -2.60 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.040 -1.69 66537 3.423 -3.04 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.780 0.00 225323 88.012 -1.72 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.980 -2.85 82955 23.241 -2.14 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 135.160 -1.87 44973 10.475 -1.92 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 106.110 -1.04 33246 8.224 -1.27 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 48.810 -2.26 404601 75.658 -1.74 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.930 -3.39 21634 4.335 -1.93 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.760 -0.57 194556 12.214 -1.34 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.450 -3.38 135780 11.974 -3.43 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 31.050 -1.80 27319 6.016 -1.86 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.070 -2.41 71312 3.576 -1.49 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.900 -6.11 7526 1.310 -52.54 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.150 -3.59 108155 0.333 -6.12 (完) --整理 梁慧仪
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。