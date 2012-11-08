《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月8日

路透香港11月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7503港元HKD=) 美国股市周三大跌,道琼工业指数.DJI收跌312.95点,或2.36%,至12,932.73点,三大股指均下挫逾2%,因美国总统选举后国会即将展开避免财政悬崖的讨论,且欧洲经济问题再次成为投资人焦点.[ID:nSB8577115] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 208.370 -2.63 23793 16.149 -2.60 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.040 -1.69 66537 3.423 -3.04 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.780 0.00 225323 88.012 -1.72 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 44.980 -2.85 82955 23.241 -2.14 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 135.160 -1.87 44973 10.475 -1.92 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 106.110 -1.04 33246 8.224 -1.27 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 48.810 -2.26 404601 75.658 -1.74 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.930 -3.39 21634 4.335 -1.93 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.760 -0.57 194556 12.214 -1.34 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.450 -3.38 135780 11.974 -3.43 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 31.050 -1.80 27319 6.016 -1.86 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.070 -2.41 71312 3.576 -1.49 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.900 -6.11 7526 1.310 -52.54 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.150 -3.59 108155 0.333 -6.12 (完) --整理 梁慧仪