《香港报摘》--其他报纸重要消息11月8日

* 明报:

--据知,近日一名投资者豪掷7,500万港元,向长实(0001.HK)购入北角中心大厦121个车位,每个车位平均成交价约62万港元,成为继有投资者以2,150万港元买入威景台48个车位后,市场上最大宗车位买卖个案.

--新世界发展(0017.HK)旗下尖沙嘴豪宅"名铸",以3,115.8万港元售出高层1,570方尺单位.市场消息指买家并非香港永久性居民,并以公司名义购入,故需缴付买家印花税(BSD)逾467.3万港元,成为推出楼市措施后,涉及最大银码的BSD一手成交.

--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长杨凯生表示市场一直关心银行的资产质量问题,工行截至9月底的不良贷款率为0.87%,未来贷款质量还可以保持.他认为明年的货币政策仍会朝着稳健的方向制定.

* 星岛日报:

--发展局局长陈茂波透露,明年首季将提出数个维多利亚港以外填海选址,进行公众谘询.

--恒基地产(0012.HK)及新世界发展(0017.HK)合作两项目迎海及尚悦,公布合计加推80个单位,发展商并透露仅以原价加推,新招后售楼策略保持审慎.发展商又指未来推出楼盘会将专攻用家市场,暂无意增加优惠以催谷销情.

--由乡议局持有,位于九龙塘金巴伦道47号的乡议局旧址,将于今天举行拍卖会出售.市况因受政府出招影响.拍卖会负责人陈东岳透露,卖方最新放售意向价下调至不足2亿港元,更不排除临场会再有降价空间.

* 苹果日报:

--雅居乐(3383.HK)表示,集团本年首10月的实现合约销售金额约238.5亿元人民币.公司全年销售目标310亿元人民币,截至10月底止,已达标77%.

--银基集团(0886.HK)就华艺矿业(0559.HK)建议收购经营五粮液品牌下的若干白油产品权利及独家经销若干五粮液系列权作澄清.董事会确信有关收购,并不影响集团目前所经销之五粮液产品的经销商地位,或所持有的任何独家经销权利的有效性.

--在柬埔寨经营赌场的金界控股(3918.HK)周三(7日)为新项目Naga二期进行奠基,该综合娱乐城将于三年后落成,料有助公司开拓高端赌客的客源.

* 东方日报:

--华润置地(1109.HK)公布,截至10月底止累计签约额418.5亿元人民币,较去年同期增加53.1%,超出其400亿元人民币的销售目标.

* 文汇报:

--TCL多媒体(1070.HK)公布,首10个月该公司LCD电视机销售量已突破去年全年的总销售量,达1218.20万台,同比增长50%.

--九龙仓集团(0004.HK)宣布,以3.85亿元人民币投得一幅位于成都双流县华阳街道清河社区8组地块,拟发展为大型住宅社区,可建楼面面积22.32万平方米,平均楼面地价每平方米1,725元人民币.

--龙湖地产(0960.HK)公布,10月单月实现合同销售金额38.2亿元人民币,首10个月集团累计实现合同销售金额319.4亿元.重庆、成都、常州、北京及杭州5地11个项目提前达成年度目标.

* 大公报:

--市场消息指,南丰拆售港岛东南丰新村约80个车位,售价介乎55万港元至70万港元;会德丰地产则拆售一篮子车位,售价由40万港元至80万港元不等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]