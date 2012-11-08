〔港报财经评论〕美国迷失下往前走--信报11月8日

美国迷失下往前走/ 习广思

美国大选尘埃落定,奥巴马将连任四年.超级政治周,第一个变数出现,今日中共十八大,是全球另一焦点.港股藉奥巴马胜利表现回暖,恒指开市后,走势完全无方向,及至奥巴马宣布连任,恒指午后回升,地产股领军,尾市中移动(0941.HK)发力,收报22,099点,上升155点.大市成交额640亿港元,沽空比率8.36%.港股尾市发力,中移动急升,航运股亦抽升.投资者不妨留意,昨日急升的内房股如人和(1387.HK)、恒大(3333.HK)、中海集运(2866.HK)、中海发展(1138.HK)、保利协鑫(3800.HK)及六福(0590.HK)均是许多基金沽空对象,近期因挟淡仓而急升,过去的空军狙击对象,仍是炒反弹的目标.

港股派对尚未结束,看一看思捷(0330.HK)及其供股权2949.HK炒作一番,可知资金炒作方兴未艾呢.早前提及本港地产股,作为资金停泊码头,一来政策风险已出现,二来BSD政策对发展商利润影响亦已反映,在大市高位震荡时期,面对大市下跌风险,地产股反而成为资金码头.未来四年,美国继续量宽的话,砖头有价将难以改变.领汇(0823.HK)宣布半年业绩,可分派收入按年升14%,每基金单位中期分派按年增加12.6%,至71.08港仙,未来资产增值回报率15%.领汇股价升2.19%,再创新高,年度化股息约3.6厘.以买债思维看领汇,和黄0013.HK正打算发行的十年美元债,大约较美债孳息溢价高180点子,约3.49厘.领汇这个股息率很低,但只怕低处未算低呢.

十八大揭幕,投资市场最关心的,除了金融政策外,还有一些揣测,中国会否在十八大后重新调控楼市.然而,中国出手与否,内房格局已变.内房在有形之手下,是第一个陆的板块,但经过两年来的挣扎,内房自年初开始定生死洗牌,现时留下的都是生还者.内房发债、配股及拿地,均意味资本市场对这类股份改观,投资者应逢低吸纳.昨日恒大藉10月销售数据挟淡仓急升,二三线内房低位回升,佳兆业(1638.HK)、花样年(1777.HK)、恒盛(0845.HK)及宝龙(1238.HK)走势近似,相反强势内房高位整固,绿城(3900.HK)高位配股属意料中事,应该逢低再吸纳.内房发展商近期积极拿地,发展商面对不再是去库存问题,而是要重建库存,但起楼不是做电子厂,重建库存由拿地、规模化到出售,需要一至两年时间,近期有内房股分析员指出,内房去库存大约会在2013年上半年结束,库存周期逐步恢复正常,但2014年后内房市场或会面对供应短缺的问题.

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希腊方案倘过关欧罗再见1.3/ 苏子

美国总统大选结束了,奥巴马一如预期般成功连任,但汇市对此的反应并不大,美元亦只是自近期高位稍为回落,暂时未见出现较为沉重的沽压,相信与昨晚希腊国会就紧缩和改革方案进行投票,市场仍然保持谨慎态度有关.对希腊国会有关的投票结果保持乐观态度,故倾向相信稍后美元将会进一步往下回落,而欧罗兑美元则可延续昨天欧洲市早段的良好上升势头.欧罗兑美元的200天SMA已失而复得,如昨晚汇价能以大阳烛高收,则汇价在过去四个交易天在日线图上便呈现一组近似早晨之星的利好形态,故技术上看将有助欧罗兑美元重拾上升的动力,再次返回1.30心理关口以上波动.

昨天澳元兑美元继续保持强势,并且已突破20天保历加通道的1.0440顶部阻力,暂时最高曾见1.0480水平,此高位亦已突破9月28日所造的1.0474高位,故从技术上看,有利汇价进一步上升并挑战9月21日所造的1.0520高位.近日美元兑日圆的走势属于高位争持的格局,昨天亚洲市汇价虽然曾下破10天SMA支持,并成功触发不少在80心理关口以下的止蚀沽盘,但由于汇价在破位后很快便止跌回升,并且在小时图上呈现一组利好短期走势的早晨之星形态.

汇价更已返回10天SMA以上,故昨天亚洲市破位很大机会为假突破的走势陷阱,故有利汇价稍后继续上升,如昨晚汇价可以保持欧洲市的上升势头并以接近全日高位收市,预料今天将可摆脱近日的高位争持格局,随后朝着4月20日所造的81.78高位迈进.美元兑加元昨天欧洲市已跌破0.9882的近期争持区底部,以及20天SMA的0.9910重要支持,配合昨天日线MACD指标的快线亦已跌破慢线,故美元兑加元稍后下跌至50天SMA的0.9842支持以下,并继续寻底的机会不容抹煞,策略宜以候高建立美元兑加元短仓.