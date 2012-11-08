〔港报财经评论〕十八大利好股检阅--经济日报11月8日

十八大利好股检阅/ 林瑞芬

港股昨日走势就全程紧贴美总统选情,早段罗姆尼与奥巴马选票相若时跌,最终定音奥巴马连任,完成整固又急急冲涨,昨低见21,811,最终收报22,099,升155点,成交额640亿港元.对奥巴马当选不算意外,纾减了引发港股大波动的不利因素,但不可以当是新的催化剂.惟港股已有两日调整,好友势不放过即市挟淡仓机会,也有可能因对冲罗姆尼可能当选的空仓急须平仓,期指午市显着回升.其中,汇丰(0005.HK)暂为季绩所困,中移动(0941.HK)成主导棋子,无风起浪昨急升2.46%至89.55港元收市,成交20多亿港元.虽然本周有巴克莱发表报告,认为中移动为三只电讯股中最好,股价上望110港元,但短线盈利仍困于只有单位数字的增长.如挟中移动至少至8月高位92.5港元,85港元为支持.期指即月交投合约逾8万张,较前日约6.3万张明显增多,反映即月好淡交锋激烈情况.

展望大市,近日已回补裂口,守21,800无疑持续利好,反覆再挑战22,150,试22,500,但今早如受制高位,谨慎看整固浪还需时,中期关键近21,300,昨收22,099.说回奥巴马上任,中期面对高企的政府债务问题,更要面对如何再推动经济增长的引擎,以及2014年联储局主席伯南克未必连任,美国经济复苏路仍是困难满途.在欧债问题若如德国总理默克尔所讲,还要拖多五年的话,无人能判断对环球的影响会如何.太长远不讲,短线奥巴马将面对财政悬崖问题,料对美股构成无形障碍,相信再升也是有限度,其连任对股市的刺激已消化得七七八八.年底前,量宽政策望延续,于相对高位反覆,这符合美总统任期最后一年通常表现佳,但明年为新一任首年,美国面对高债务烂摊子,明年美股再续好表现的机会看减.

对本港投资者来讲,近两个月美股与港股关连度减,美股纵跌,若不深,反而不大忧虑.相反,敏感的美汇表现,周初同大家看美汇上周有所反弹,但当昨有选举结果后,美汇即市的反应是由高而回,立对港股起减压作用,转跌为升.有色金属市场更见纾压,金价弹升,紫金矿业(2899.HK)、中国黄金国际(2099.HK)、招金(1818.HK)及江西铜业(0358.HK)涨1.7%-6.2%不等.

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QFII入场密,A股等爆发/ 余少文

美国总统选举尘埃落定,中国内地股市跌势喘定下,中资股先跌后升,但市场焦点会移到今日召开的中共十八大会议身上.至于QFII今年密密加码A股,加上A股在低位整固多时,有机会大爆发,中资股可以受惠.国企指数昨日一度跌100点,低见10,633点,午后倒升78点或0.7%,收10,813点,成交额回升至133亿港元,逾60%主板H股随大市走高,但国指能否挑战11,000点,要看今日召开的十八大会议有没有好消息.至于红筹指数升11点或0.3%,收4,284点,成交额增加至61亿港元,当中20亿港元来自中国移动(0941.HK),其股价升2.5%,收89.55港元,逼近今年高位92.6港元.

其实,美国总统选举不管谁胜谁负,对华政策不会有太大变化,反而今日开幕的十八大,要留意新领导人上场后有没有经济新思维,又或新政策出台,对A股和中资股的影响更大.至于中国今年积极鼓吹的价值投资,在目前的市况似乎不受欢迎,汇金董事长楼继伟指四大行股价低于真实价值,内银股昨日个别发展.中证监主席郭树清上场后大力推动中国内地价值投资,A股指数过去半年反而越跌越深,如上证综合指数半年已跌13%.不过,A股下跌,乐观是给予股民更低位入市,进行价值投资,难听当然是无料到.只是A股若然在十八大后起飞,便可以印证中国推动价值投资是成功,因为股民有颇长时间在低位入市.尤其上证目前PE约11.6倍,今年预测PE降至10倍,在印象中是最低水平,若然说没有吸引力是骗人,难怪代表海外资金的QFII今年积极进入中国内地市场,应该是趁A股处于低潮实行价值投资.

中证监资料显示,今年已批出53家QFII机构,是推出QFII以来最多的一年.外汇管理局透露今年核准了72家QFII机构91.78亿美元投资额度,中国内地媒体更指近三个月所批出的资金达34亿美元,占今年已核准金额的37%.至于RQFII自7月以来亦有超过170亿元人民币投资A股市场,并指香港方面希望增加1,000亿-2,000亿元人民币的RQFII额度.