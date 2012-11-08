〔港报社评〕奥巴马连任对香港的启示和警惕--明报11月8日

奥巴马成功连任美国总统,对于过去4年习惯了奥巴马的国际社会舒一口气.但奥巴马仅以约200万票多数压倒罗姆尼,显示奥巴马4年前首次当选的强势不再,加上众议院仍然由共和党控制,预期奥巴马的施政继续备受掣肘,他会否藉对外权威转化为应付内政的能量,值得关注.

奥巴马当选连任,对美国国内和国际社会大局,基本没有改变.于国内,由于共和党仍然控制众议院,近期要处理的"财政悬崖"和国债上限,将会继续上演府院缠斗,但是,这两个议题关乎美国会否崩溃,很难想像民主党和共和党不会妥协.不过,无论怎样解决,美国最终都离不开损人利己,就是全球要替她的挥霍埋单.

美国以印银纸方式救经济,联储局主席伯南克表明QE3不设上限,直至美国经济复苏、失业率下跌为止,初步表示超低息环境起码维持至2015年中.美国的量化宽松,损人利己,输出自身的危机,使得新兴市场游资充斥,形成资产泡沫,一旦爆破,新兴市场受到的冲击难以想像.

香港奉行联系汇率,处境更严峻,港元跟随美元持续贬值,资产泡沫暴胀,楼价不断攀升,已使香港经济处于巨大阴影之下.因此,政府在一段较长时间内,应该坚决而坚定地执行管理需求的税务措施,务必使楼市泡沫不再恶化,争取空间循增加供应来逐步纾缓住屋问题.另外,热钱仍然持续涌入,虽然政府初步评估目的不在冲击港元,但是当热钱愈来愈多,不应排除有国际大鳄另辟蹊径发难,政府必须密切监察,绝对不能掉以轻心.