〔港报社评〕政经摩擦有增无减中美关系不易稳定--信报11月8日

奥巴马压倒罗姆尼成功连任,意味过去4年来对亚太地区所形成的外交方略具有一定的连续性.然而,明显看到,中国崛起导致中美力量对比的深刻变化,亦使奥巴马新一届任内对华政策无法一成不变.

从经贸层面看,奥巴马倾向以贸易保护政策铁腕重建美国制造业部门的活力,这种内部经济结构调整的方向的确令人担心,未来4年,中美两国在贸易矛盾上的摩擦会变本加厉.再从国际政治角度衡量,在全球化下,一系列问题,如解决全球气候暖化,以至核扩散等跨越国界等安全威胁,没有国际有效合作实难以推进.中美作为全球治理系统中最大力量与权威的行动主体,一旦两国无法达成解决问题的共识,国际合作便会沦为空谈.

因此,中美有维持合作的必要性,而且遏制中国,恐怕对美国也会产生巨大的机会成本.照发展形势看,中美关系一方面取决于经贸部分能否扩大共同的利益.另一方面,在政治和外交上,中国崛起要求军力扩张以保护增益的经济利益,以及荡平因崛起对地缘和周边所引起的震荡,又要求中国采取主动的近邻外交政策,这样一来,无可避免改变国际力量的对比和固有秩序,影响美国在区内的主导角色力量.

如今随着中美两国力量对比改变演化到目前地步,两国关系的形态与内涵似乎也无可避免酝酿发酵变化.事实上,在力量对比如今持续改变过程中,两国关系结构不容易形成稳定的动态均衡,令奥巴马新一届任内中美关系的稳定性难免不时受到考验.