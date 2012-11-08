〔港报社评〕奥巴马赢选战,难赢经济复苏战--经济日报11月8日

美国总统奥巴马在有惊无险下成功连任,意味美国经济振兴仍乏力,此因阻碍复苏的两大障碍,即奥巴马对经济不够重视、白宫与国会互扯后腿恐难打破.奥巴马惟靠联储局放水谷经济,令热钱更泛滥涌向新兴市场尤其中港.

其实选民对奥巴马能带领美国走出泥淖期望不高.奥巴马若要如其竞选口号般令美国再迈步"前进",必须打破过去4年阻碍复苏的两大障碍.其一,奥巴马对经济不够熟悉与重视.过去4年美国虽面对金融海啸及衰退,但奥巴马的施政重心,却在改革社会福利制度以扶助中下阶层.他在选战中亦无法提出振兴经济、改善就业的具体新措施,反映他对此仍一筹莫展.其二,白宫与国会续互扯后腿.民主党与共和党仍如过去般分别控制参、众两院,此意味白宫与国会的政治角力恐要再持续4年,势令奥巴马施政裹足难前,难推新政撑经济.

更令人担心的是,力主加税的奥巴马和民主党,与坚持大削开支的共和党若未能在年底前就削赤达共识,美国在明年一月将坠落财政悬崖、陷入衰退.故奥巴马虽连任,是否有扭转经济疲态的足够意向与政治能量,俱成疑问.那扶持经济的重担,仍续落在联储局肩上.储局主席伯南克在选举激战时急推第三轮量宽暗助奥巴马,足见双方早有默契,未来继续加码印钞恐无可避免.惟在经济前景欠明朗下,美国印钞亦难推动资金进入实体经济,结果可能造就更泛滥的资金向全球逐利,进一步推高股楼等资产泡沫,并刺激通胀和民怨,中港政府须严阵应对.