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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 09:42 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘下滑1.4%,景气循环类股领跌

路透香港11月8日电---香港股市周四低开,对经济增长敏感的个股跌幅居前,因投资者关注重心转向美国经济即将面对的"财政悬崖"问题.

恒生指数.HSI开盘下跌1.4%,报21,785.8点.恒生国企指数.HSCE跌1.6%.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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