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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 09:37 BJT

〔香港个股〕私募基金Permira出售银河娱乐股份,涉资约8.7亿美元

路透香港11月8日电---汤森路透旗下IFR周四报导,私募基金Permira正按每股27.17-27.46港元,在市场配售澳门博彩业者--银河娱乐(0027.HK)股份,涉及金额约8.7亿美元.

银河娱乐稍早公告称,Permira基金同意出售其持有的全部约2.496亿股银河娱乐股份,占公司已发行股本5.94%;预期交易将11月12日完成.

配售价较银河娱乐周三收盘价28.6港元折让4-5%.

银河娱乐周四早盘低开4.2%,报27.4港元.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 张喜良

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