〔香港个股〕私募基金Permira出售银河娱乐股份,涉资约8.7亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月8日电---汤森路透旗下IFR周四报导,私募基金Permira正按每股27.17-27.46港元,在市场配售澳门博彩业者--银河娱乐(0027.HK)股份,涉及金额约8.7亿美元.
银河娱乐稍早公告称,Permira基金同意出售其持有的全部约2.496亿股银河娱乐股份,占公司已发行股本5.94%;预期交易将11月12日完成.
配售价较银河娱乐周三收盘价28.6港元折让4-5%.
银河娱乐周四早盘低开4.2%,报27.4港元.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。