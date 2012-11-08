《香港重要政经日程》--11月8日-11月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月8日(周四)
-- 亚洲物流及航运会议开幕.
-- City e-Solutions Ltd(0557.HK)公布第三季业绩.
-- 德昌电机(0179.HK)公布中期业绩.
-- 宏利集团(0945.HK)公布第三季业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布第三季业绩.
-- SBI Holdings, Inc.6488.HK公布中期业绩.
--10:30 宝威控股(0024.HK)股东特别大会.
--15:15 联想集团(0992.HK)公布中期业绩网上视象会议.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月9日(周五)
-- 卡姆丹克太阳能(0712.HK)公布第三季业绩.
-- 汉港房地产(1663.HK)公布中期业绩.
-- 侨福企业(0207.HK)公布中期业绩.
-- 俄铝(0486.HK)公布第三季业绩.
--09:00 第一拖拉机(0038.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 洛阳玻璃(1108.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 先施(0244.HK)股东特别大会.
--10:30 中国香精香料(3318.HK)股东特别大会.
--14:30 中国东方航空(0670.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:30 汉国置业(0160.HK)股东特别大会.
--16:30 建业实业(0216.HK)股东特别大会.
--16:30 御泰中彩控股(0555.HK)股东特别大会.
11月12日(周一)
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第三季业绩.
-- 桑德国际(0967.HK)公布第三季业绩.
--10:00 中国远洋(1919.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 德普科技(3823.HK)股东特别大会.
--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 李氏大药厂(0950.HK)股东特别大会.
11月13日(周二)
-- 耀才证券(1428.HK)公布中期业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布第三季业绩.
-- 敏华控股(1999.HK)公布中期业绩.
-- 阳光油砂(2012.HK)公布第三季业绩.
-- 天美(控股)(1298.HK)公布第三季业绩.
--10:00 堡狮龙(0592.HK)股东周年大会.
--10:00 布莱克万矿业(0159.HK)股东周年大会.
--10:00 成都普天(1202.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 敦沛金融(0812.HK)股东周年大会.
*--11:00 庞巴迪在珠海举行记者会.
--14:30 华南城(0413.HK)股东特别大会.
--15:00 南粤物流(3399.HK)股东特别大会.
*11月14日(周三)
-- 公布10月份外汇基金境外资产数字.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布第三季业绩.
-- 麦达斯控(1021.HK)公布第三季业绩.
-- PNG资源(0221.HK)公布中期业绩.
-- 万顺昌(1001.HK)公布中期业绩.
-- 伟易达(0303.HK)公布中期业绩.
-- 位元堂(0897.HK)公布中期业绩.
-- 宏安集团(1221.HK)公布中期业绩.
-- 荣丰国际(0063.HK)公布第三季业绩.
--10:00 蒙古矿业(1166.HK)股东特别大会.
--10:30 大成糖业(3889.HK)股东特别大会.
--12:00 国浩(0053.HK)股东周年大会.
--15:00 大和证券环球经济和市场展望记者会.
--20:00 腾讯控股(0700.HK)公布第三季业绩电话会议.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。