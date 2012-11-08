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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 11:05 BJT

香港已公布经济指标--2012/11/8

时间　     　 经济指标　　              按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2012年9月     零售值                     +9.4        +4.5^          +24.0
  2012年9月     零售量                     +8.5        +3.2^          +15.1
  2012年第二季  本地生产总值(GDP)          +1.2        +0.7            +5.1
  2012年9月     综合消费物价指数(CPI)      +3.8        +3.7            +5.8  
  2012年9月     甲类消费物价指数(CPI A)    +4.3        +4.1            +5.2
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  失业率       12年7-9月        12月6-8月         11年7-9月
                 3.3               3.2%              3.2%
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2012年9月    贸易赤字/盈余             -45.2         -36.0         -39.96
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  注: *为已经更新
      ^经修订数据. (完)

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