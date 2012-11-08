香港已公布经济指标--2012/11/8

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年9月 零售值 +9.4 +4.5^ +24.0 2012年9月 零售量 +8.5 +3.2^ +15.1 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年9月 综合消费物价指数(CPI) +3.8 +3.7 +5.8 2012年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.1 +5.2 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年7-9月 12月6-8月 11年7-9月 3.3 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年9月 贸易赤字/盈余 -45.2 -36.0 -39.96 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。