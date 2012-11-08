〔投行观点〕野村将中国财险降级至"中性",目标价下调至11港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月8日电---投行野村发布报告称,将中国最大非寿险企业--中国财险(2328.HK)的投资评级由"买入"降至"中性",目标价亦由12港元调至11港元,较现价有逾8%上升空间.
报告指出,虽然近期国内A股回升,但仍较一年前低20%,故国内保险商很大机会需要继续进行投资减值.而中国财险上半年的投资减值比例低于同业,因此相信全年计其获利可能会逊于市场预期.
该行并将中国财险2012-14年间盈利预测下调4-15%.
香港时间11:21,中国财险跌1.75%,报10.1港元;大市恒生指数.HSI跌1.25%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。