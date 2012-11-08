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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 11:28 BJT

〔投行观点〕野村将中国财险降级至"中性",目标价下调至11港元

路透香港11月8日电---投行野村发布报告称,将中国最大非寿险企业--中国财险(2328.HK)的投资评级由"买入"降至"中性",目标价亦由12港元调至11港元,较现价有逾8%上升空间.

报告指出,虽然近期国内A股回升,但仍较一年前低20%,故国内保险商很大机会需要继续进行投资减值.而中国财险上半年的投资减值比例低于同业,因此相信全年计其获利可能会逊于市场预期.

该行并将中国财险2012-14年间盈利预测下调4-15%.

香港时间11:21,中国财险跌1.75%,报10.1港元;大市恒生指数.HSI跌1.25%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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