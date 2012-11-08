〔中国汇市〕人民币早盘封在波幅区间上限,短期料强势难改

* 人民币早盘封在波幅区间上限

* 中间价继续微幅上升

* 银行结汇意愿不强成交稀落

* 短期内人民币强势难改

路透北京11月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘走升,多数时间仍封在波幅区间上限.为规避帐面外汇损失,目前各家银行的购汇意愿普遍不强,控制外汇头寸是普遍的策略.

市场人士并指出,盘面没什么看头,少有美元买家出手,预计短期人民币料强势难改.而中共十八大今日开幕,市场重点关注的是后续政策.

不过,中国央行本周通过公开市场共计净回笼1,010亿元人民币,这也从侧面说明,随着外汇市场抛售美元的交易增多,外汇占款补充流动性的功能正在恢复.

"银行购汇的意愿很低,客户的售汇盘也没多少.就这么僵着."北京一大型银行的交易员称.

不过他表示,下午还会有一些美元买盘涌出,有可能是大型外贸企业,也有可能是央行出手解困.

北京时间12:46,人民币兑美元即期报6.2429元,为日间波幅区间上限,上日收报6.2437元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3060元,上日中间价为6.3067元.

另一上海交易员表示,去年底到今年上半年,企业和个人都积累了不少的美元存款,突然人民币出现了升值趋势,大家都争相出售手中的美元.如果银行这时接盘不积极,很容易就将人民币的价格推到涨停的位置.

"根本原因还是升值预期又来了吧,离岸的人民币又跑老远了,...对境内更有压力了."他称.目前离岸人民币CNH=已经到6.2352/85了,与境内市场差77个点子.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3530/55,上日尾盘为6.3530.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 毕晓雯; 审校 张喜良

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