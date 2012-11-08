〔银行观点〕香港第三季经济增速料加快,但短期快速复苏机会微--恒生银行

路透香港11月8日电---香港恒生银行(0011.HK)周四发表研究报告称,预期香港第三季经济增长将加快至2.1%,可纾缓市场对衰退的忧虑,然而香港经济短期内快速复苏的可能性则不高.

香港政府将于下周五(16日)公布第三季的本地生产总值(GDP)等主要经济数据.恒生银行最新一期《香港经济脉搏》指出,由于发达国家目前致力削减财赤及债务,意味环球经济仍会持续低迷,故此相信本地经济增长亦会低于过往平均水平,料第四季只有约2%增长,而全年增长预测为1.5%.

"观乎近期经济指标普遍较预期理想,本港经济似乎正重拾升轨,只是速度略为缓慢."报告称.

香港9月份的经济数据大多较市场理想,显示经济逐步回稳.其中出口急升15.2%,扭转此前六个月只有中低单位数增长甚至负增长的情况;另外,数据亦显示零售销售改善,主要因节日开支增加及消费信心回升.香港政府对2012年本地经济的修订预测为增长1-2%.[ID:nSH0112657]

欧美发达国家相继推出量化宽松措施,导致资金流入香港及其他亚洲地区,香港政府亦推出新一轮措施遏止楼市炒风,包括提高针对短期转手买卖的额外印花税并延长税项适用期至三年,以及向海外买家开征15%的买家印花税,以降低资产泡沫风险.

恒生银行告称,此等措施或导致物业成交量大幅减少,但考虑到现时业主普遍实力雄厚,往后房屋价格下跌的空间或有限.

报告并称,据新加坡的经验显示,该国在去12月推出买家印花税之后数月,物业成交量及成交价格的确有所回落,但即使国外买家占总成交量的比重由去年第四季的21%急降至今年第二季的8%,房屋需求及住宅价格其后均见回升,所以不应过份夸大房屋市场下滑的风险.(完)