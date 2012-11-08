〔中共十八大〕加快推进利率汇率市场化,实现资本项目可兑换--央行行长

路透北京11月8日电---中国央行行长周小川周四表示,下一步要继续深化金融改革,加快推进利率和汇率的市场化,并逐步实现资本项目可兑换,并加快民间金融机构的发展.

他在十八大分组会议讨论时提到,汇率改革还在稳步推进中,而外汇改革也在持续中,目的是为了贸易投资更便利化;金融市场的功能也在进一步增强,要及早发现金融机构的风险点,防止系统性风险的出现.

"要加快金融改革,继续推进利率和汇率市场化,要逐步实现人民币资本项目可兑换."他称.

他还指出,全球金融危机还处在挣扎之中,国内经济也存在很多自身的问题,包括发展不平衡、不可持续,因此宏观调控必须更有效,更有针对性.

由于近二年影子银行的快速发展,中国货币政策调控面临着空前的挑战.尽管央行提出的社会融资总量的概念包含了信托、委托贷款、未贴现的银行承兑汇票、企业债等,但因监管层面涉及过多,令效果大打折扣.

在回顾过去五年的金融改革进程时,周小川还列举了温州民间金融试点、丽水农村金融试验、珠三角金融创新等成绩.

中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.(完)