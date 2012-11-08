〔投行观点〕短线应趁奥巴马连任消息锁定中国离岸股票利润--汇丰

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月8日电---汇丰发表中国证券策略报告称,美国总统奥巴马连任对中国离岸股票的利好已基本浮现,投资者应趁消息短线作空以锁定利润,同时加重其投资组合的防守性.
报告指出,相信美国白宫和国会山维持原状,对中国离岸股票长远利好,因为第三轮量化宽松将会继续,中美贸易关系进一步紧张的风险下降,而历史上民主党主政时期美国股市表现较优.
不过该行相信,对中国离岸股票大部分的利好因素已经得到反映,市场现已聚焦美国财政悬崖的问题上.
"短线而言,投资者应该对中国离岸股票作空以锁定利润."汇丰环球研究中国区证券策略主管孙瑜在报告中称,"同时在其投资组合中加进中国移动(0941.HK)以增强防守性,并建议买入华能国际H股(0902.HK)."
报告并建议,投资者对海运企业如中海集运(2866.HK)以及钢铁股如马钢(0323.HK)进行获利回吐,因前者股价已经历强劲反弹,但环球贸易周期难在短时间内复苏;后者则面对钢价升至高位的阻力,而下游需求未见明显好转.
港股恒生指数.HSI周四收跌2.41%,报21,566.91点;恒生国企指数.HSCE跌2.65%,至10,527.13点.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。