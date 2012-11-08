〔投行观点〕短线应趁奥巴马连任消息锁定中国离岸股票利润--汇丰

路透香港11月8日电---汇丰发表中国证券策略报告称,美国总统奥巴马连任对中国离岸股票的利好已基本浮现,投资者应趁消息短线作空以锁定利润,同时加重其投资组合的防守性.

报告指出,相信美国白宫和国会山维持原状,对中国离岸股票长远利好,因为第三轮量化宽松将会继续,中美贸易关系进一步紧张的风险下降,而历史上民主党主政时期美国股市表现较优.

不过该行相信,对中国离岸股票大部分的利好因素已经得到反映,市场现已聚焦美国财政悬崖的问题上.

"短线而言,投资者应该对中国离岸股票作空以锁定利润."汇丰环球研究中国区证券策略主管孙瑜在报告中称,"同时在其投资组合中加进中国移动(0941.HK)以增强防守性,并建议买入华能国际H股(0902.HK)."

报告并建议,投资者对海运企业如中海集运(2866.HK)以及钢铁股如马钢(0323.HK)进行获利回吐,因前者股价已经历强劲反弹,但环球贸易周期难在短时间内复苏;后者则面对钢价升至高位的阻力,而下游需求未见明显好转.

港股恒生指数.HSI周四收跌2.41%,报21,566.91点;恒生国企指数.HSCE跌2.65%,至10,527.13点.(完)